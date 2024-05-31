知名女網紅「猛鬼大樓」輕生！最陰國宅奪30人命　警坐鎮難壓邪氣

▲西寧國宅41年來驚悚死亡案件不斷，明年將拆除。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

位於台北市萬華區西寧南路的「西寧國宅」鄰近西門町商圈，附近生活機能完善、交通便利，然而兇殺與輕生事件頻傳，自1981年建成以來，至少傳出30起命案，讓這處國宅成為網路上知名的「猛鬼大樓」。不少靈異題材的影視作品、綜藝節目都曾在此取景。不過最近傳出台北市政府因西寧國宅建築結構老舊，補強效益不佳為由，決定將該國宅拆除，「猛鬼大樓」的傳說，或許也將就此告一段落。

西寧國宅屋齡約40年出頭，由於地處西門町商圈、交通便捷，一度是極受歡迎的房產物件。該國宅分為A、B兩棟，樓高共16層，內部結構複雜，呈現出「田」字型結構。1樓為市場，2樓至4樓是公務機關跟商場，5樓到16樓則為市府出租國宅，住戶約480戶，住戶多為老人及弱勢族群。

雖然租金便宜，西寧國宅卻是租客眼中避之唯恐不及的凶宅，過去不僅發生過多起輕生案件，還有情殺、電梯故障、突發暴斃及意外墜樓等多種死亡事件，累積死亡人數超過30人。

更詭異的是，很多墜樓致死的死者還是專程前來輕生的外地人，且靈異現象層出不窮，使得「西寧國宅」有「猛鬼大樓」之稱，就算加高女兒牆及派警察駐守，類似非自然死亡及靈異事件仍持續發生。

2021年即有知名網紅MC姐因感情問題，獨自前往西寧國宅5樓一躍而下，送醫不治身亡，震驚社會。除此之外，警察和管理員還曾聯手救下一名試圖輕生的年輕女子，她聲稱受到某種神秘力量的引導而走上頂樓，並看到「底下有很多人在跟我招手」。

▲知名網紅2021年在西寧國宅輕生。（圖／翻攝自當事人臉書）

據了解，西寧國宅曾有電梯每到深夜就故障的傳聞，只要一進電梯，就會自行前往地下3樓，導致多名大夜管理員紛紛離職，迫使管委會改成2人一組值班。過去在住戶要求下，台北市政府警察局還特地把派出所搬遷到西寧國宅，希望降低事故發生率，同時鎮壓住邪氣，然而就連正氣凜然的員警，也頻頻碰上怪事。

曾有資深警員回憶，以前很多同仁一進寢室，就發現房內明明沒開冷氣，溫度卻異常寒冷，常常睡到一半被冷醒；還有警員一覺醒來，驚覺自己的頭腳不知何時被調轉180度，腳上甚至冒出手印形狀的瘀青，搞得大家人心惶惶，根本沒有人敢進房間睡覺，最後寢室被改為偵訊室，類似情況才慢慢改善。

街坊鄰居盛傳，大約20多年前，西寧國宅住著一位老兵，某天他出門忘了帶鑰匙，晚上回家時才發現進不了家門，按電鈴請其他住戶幫忙開門，誰知當時竟無人願意伸出援手。老兵無計可施下，只好嘗試攀爬外牆，試圖從外側爬進自家陽台，然在他在爬牆過程中不慎失足墜樓，當場慘死。詭異的是，自從老兵意外身亡後，西寧國宅彷彿受到詛咒般接連發生命案，還不時傳出有住戶遭到鬼壓床、染上怪病等現象，令部分住戶懷疑可能是老兵亡靈作祟，報復不願幫忙的鄰居。

不過據《鏡週刊》報導，由於西寧國宅建築結構老舊、補強效益不高，台北市政府決定將國宅在近期拆除，並計劃在2026年興建新的社會住宅，讓這座逾40年的「猛鬼大樓」走入歷史。

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