邊間透天1景象「4戶全中」　他傻眼：免費1到2格停車位？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

透天邊間住戶1行為，造成附近鄰居困擾！有網友表示，很多買邊間透天的人，感覺都會把房子側邊的道路當成自家附屬的地，用花盆、機車佔位當停車位，光他家路口四間邊間就都做一模一樣的事，氣呼「車子要從幹道轉進來，遇到一台機車就卡死了」，話題引發討論。

有網友在PTT的home-sale板有感而發，「不知道從什麼時候開始，買邊間的人就自認為，房子側面的道路是他們家附屬的地欸！」常見邊間透天住戶用花盆、機車佔位並停車，當免費的一到兩格停車位。

最納悶的是，明明轉角十公尺內是紅線，但通常轉彎不到兩公尺，紅線就沒了。原PO就表示，觀察自家路口四家邊間，就都是一模一樣的狀況，不禁發怒，「他X！車子要從幹道轉進來，遇到一台機車就卡死了。」他還在留言處透露，其中一間是里長家。

看到貼文後，許多人也頗有感，無奈直酸，「台灣人買透天不就這樣，違停、違建、陽台外推、冷氣外架」、「買透天就是地下水道到外太空都是我的啦！」但不少網友紛紛搖頭，「看住的人素質」、「邊間停車沒礙到別人不可以嗎？但擋到別人就給他檢舉起來」、「巷子很多都是公設，財產登記不是政府的」、「我也買邊間，我們這邊就沒你說的問題，可憐居民素質就這樣。」