除浴室水垢超有用！譚敦慈曝「自製去垢神器」：只要這2樣東西

▲浴室玻璃水垢超難清 。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／CTWANT

台灣許多地區一年有一半時間都在下雨，各地相對濕度動輒就超過70至80%，而家中的浴室就容易滋生黴菌、產生水垢。對此，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈就分享2種方法，簡單不費力就能自製「去水垢神器」。

譚敦慈在節目《健康2.0》說道，家裡浴室的水垢總是讓人頭痛，淋浴拉門的玻璃上也會布滿水垢，尤其水龍頭用久了也會「霧霧的」，此時可以準備檸檬酸和水，用1：10的比例進行調製，在產生水垢的地方噴一噴，再用魔術海棉擦拭，接著拿刮刀刮乾淨，就能輕鬆去除污漬。

譚敦慈也提到，若是家裡沒有檸檬酸，也能拿出一般的食用醋來替代，先用廚房紙巾浸滿醋，將它貼在想要清潔之處一晚，隔天再用乾淨的布擦拭，也能夠將頑固的水垢清掉。

另外，若想要刷掉水龍頭上的水垢，可以拿出用過的舊牙刷，上面擠上一點牙膏後再沾檸檬酸，接著去清潔水龍頭，就能讓水龍頭恢復亮晶晶的狀態。

最後，譚敦慈提醒，若想要預防水垢產生，建議在每次洗完澡後，都先拿刮刀把浴室的玻璃表面刮一遍，並拿出魔術海棉進行擦拭，擦完再拿刮刀刮過，以讓水痕在第一時間就被去除；如果擔心皂垢出現，則可以在海綿上沾點潤絲精，得降低卡皂垢的機率。

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