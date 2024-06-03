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暴力都更毀我家！　居民控北市府、技師包庇建商

鄰損戶連先生在自家屋頂，長期監控都更案暴力拆屋情形。左為文昌都更案。

▲鄰損戶連先生在自家屋頂，長期監控都更案暴力拆屋情形。左為文昌都更案。

圖文／鏡週刊

台北市文昌都更案遭附近住戶指控暴力拆屋、引發強震，導致他們的房屋樑柱傾斜、地面下沉、牆壁龜裂，但台北市土木技師公會鑑定竟說：「拆屋不會造成鄰損、梁柱傾斜是既有存在。」遭資深技師與營建系教授打臉，更被住戶提交行政院公共工程委員會懲戒；民代也怒嗆此案是市府包庇建商，和技師公會三方聯手，假都更之名，行損鄰拆房、擴大基地之實，讓老舊社區被迫都更！

元賀建設「文昌都更案」鄰損戶連先生說，他們拆屋時，地面受到重擊，引發五級強震，連瓦斯安全氣閥都都自動關閉。另一住戶楊小姐也說，元賀公司動用大鋼牙、怪手，從二樓攔腰拆除，以撞擊、摔砸的方式破壞建物結構，讓三樓的巨型水泥塊轟然落地，造成強震，因此巷子裡多戶人家牆壁、地面龜裂，門框變形，樑柱傾斜，甚至連20公尺外的住戶，樓梯與牆壁也出現裂縫。

鄰損戶的梁柱龜裂、傾斜，超過安全範圍。

▲鄰損戶的梁柱龜裂、傾斜，超過安全範圍。

鄰損戶的屋頂、牆壁受到拆屋的強震影響，產生嚴重龜裂。

▲鄰損戶的屋頂、牆壁受到拆屋的強震影響，產生嚴重龜裂。

都更案10公尺外的房子，也因強震導致樓梯與牆壁間出現裂縫。

▲都更案10公尺外的房子，也因強震導致樓梯與牆壁間出現裂縫。

住戶向台北市政府陳情，市府卻要建商自己調查，元賀公司派員勘驗後，請住戶在一紙文件上簽名，幸好楊小姐請假到場，她仔細一看，內容竟是要簽名同意「房屋損害與施工無關」，擺明了在上班時間，欺騙識字不多的高齡住戶。

最後在民代協調下，市府同意由北市「土木技師公會」派兩名技師作鑑定，鑑定報告指出，「拆屋不可能造成鄰損」，至於附近房屋的梁柱傾斜，則是「既有存在」，對此，附近住戶怒批鑑定不實、包庇建商！

元賀建設暴力拆屋，引發震度五的強震，附近地面出現裂痕。

▲元賀建設暴力拆屋，引發震度五的強震，附近地面出現裂痕。

資深技師L先生指出，拆屋地層應該「回上」，而非下陷，此案地坪持續下陷，肯定是重物撞擊導致，符合住戶指控「暴力拆屋」。至於台北市土木技師公會鑑定報告指出：「拆屋不會造成鄰損。」更遭某科技大學營建系名譽教授S先打臉，他說，如果拆屋過程不照規矩來，還是會造成鄰損，例如2021年，花蓮曼波飯店拆除到一半，突然倒塌，就是最明顯的例子，說拆屋不會損鄰，是睜眼說瞎話；他還指出，有時政府委託公會派出來的技師，根本是建商的人，其中有許多黑幕。

元賀建設動用怪手等重型機具，以粗暴方式拆屋，造成嚴重鄰損。（住戶提供）

▲元賀建設動用怪手等重型機具，以粗暴方式拆屋，造成嚴重鄰損。（住戶提供）

針對鑑定報告指梁柱傾斜是「既有存在」，連先生指出，有問題的建物，柱子傾斜率達1/83.5，依《建築法》規定，超過安全警戒範圍，但技師測另一棟沒問題的建物，就說超過警戒標準的柱子是「既有傾斜」，令人無法接受。技師膽敢胡說八道，係因為建商事後補做的「現況鑑定報告」沒有數據，缺了施工前與施工後的對比。對此，另一C姓結構技師強調，現況鑑定報告沒做，就有問題，責任在建商，不能就此認定樑柱傾斜原來就有。

對於該案，前立委陳椒華在臉書怒嗆：「文昌都更案是不是和基泰大直案一樣？也就是市府包庇建商且長期漠視鄰損事實，和技師公會三方聯手，假都更之名、行損鄰拆房擴大基地之實，讓老舊社區被迫都更！」

元賀建設預先勾選「非屬施工造成」選項，騙鄰損戶簽字，推卸責任。（住戶提供）

▲元賀建設預先勾選「非屬施工造成」選項，騙鄰損戶簽字，推卸責任。（住戶提供）

楊小姐無奈質疑，為何建商可以如此亂搞，政府卻拿不出辦法？還是他們本來就是一夥的？真心希望相關單位拿出魄力，維護小老百姓的居住正義。


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關鍵字：鏡週刊房產雲都更

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