碰到鄰居超尷尬！他秒裝忘拿東西「會刻意避開嗎」　網分兩派

▲原PO表示，自己遇到鄰居都會刻意避開。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

你遇到鄰居會打招呼嗎？就有一名網友表示，只要碰到鄰居和自己同時要出門，就會裝作忘記拿東西，默默避開對方，因此，好奇其他人是否也會避免和鄰居打照面。對此，眾人意見分為兩派，一派人直呼：「能避就避！」

原PO在PTT以「遇到鄰居會刻意避開嗎」為題發文詢問，如果當你要出門時，發現鄰居也同時要外出，是否會避開對方，「坦白說我會，我會假裝回去拿忘了的東西。」他指出，雖然鄰居是個正妹，但自己完全不敢正眼看她，更不用說找對方聊天，「所以都會刻意避開，那你們會避開鄰居，避免尬聊嗎？」

貼文曝光後，網友分成兩派，一部分人紛紛直呼會，「能避開就避開」、「會，也會盡量避開和其他人一起搭電梯」、「在老家都會打招呼，搬出來後看到鄰居都先躲」、「會，早上出門常常遇到隔壁家妹妹，連續好幾天的話會有點尷尬」、「要看鄰居是誰，很讓人尷尬的鄰居會，主動、有親和力的不會」。

而另一派人則表示，不會刻意避開，大多都會點頭示意，「有什麼好怕的」、「不會，我們會點個頭」、「不會，但我不會主動聊，就只會點個頭」、「不會，鄰居自己會避開」、「會聊天的那種才會避開，只打招呼示意的不會」、「不是因為不敢，而是懶得做社交，尤其當你有一個三姑六婆型的鄰居」。