大陸百大房企銷售跌勢未止　年減33.6%

▲大陸在剛過去的5月接連推出多項新政。（示意圖／VCG）

記者鄭思楠／綜合報導

為搶救低迷許久的房地產市場，大陸各地政府在剛過去的5月動作連連。不過，根據大陸房地產研究機構克而瑞最新數據顯示，5月大陸百大房企銷售樓盤金額3,224.1億元人民幣（約新台幣1.4兆元），年減33.6%。

5月以來大陸提振房市動作頻頻，除了各城市鬆綁限購令，中國人民銀行連發三箭調整房貸利率，包括取消全國住房貸款利率政策下限、調降個人住房公積金貸款利率、調降首套住房個人貸款最低首付款比例，並設立3000億元（人民幣，下同）的保障性房屋再貸款，以支持地方政府購買建商的庫存房做為社會住宅。

克而瑞報告指，5月百強房企各梯隊銷售門檻較去年同期進一步降低，且門檻值均降至近年新低。其中入門百強的銷售操盤金額門檻降低46.5%，至22.5億元。

供給方面，5月中國重點30城新增供應946萬平方公尺，按月、按年降幅20%內，5月成交較4月增4%，總體仍高於首季月均23%，市場處於低位震盪；首5個月累計按年跌幅收窄2個百分點至44%。

報告指，一線熱度轉降，按月、按年齊跌，僅北京一城因供應放量帶動成交按月微增1%，上海、廣州、深圳穩中有降；二三線城市成交緩步復甦，按月增6%，按年跌34%。

報告強調，6月將是大陸房企年中衝刺節點，加上官方於5月推出系列房地產鬆綁新政，預計6月成交總量或將穩中有增，絕對量有望創下年內新高。