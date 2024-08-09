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把房租給大學生！婆婆逼收回「讓親戚免費住」　她求助：怕拿不回

▲▼套房,租屋,房間,單獨衛浴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO目前把房子租給大學生住。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「到底有啥方法可以阻止她？」一名女網友發文表示，她目前把自己的房子租給大學生，打算等孩子長大後給孩子住，但是婆婆近來卻一直要她和老公先把房子收回，「給她某親戚住」，且如果她不同意，就會被說不孝順，讓她很無奈。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她目前有一間房子租給大學生住，打算等自己5歲的孩子長大後再給孩子住。不過，婆婆近期卻一直要她和老公把房子收回，讓親戚免費住，「因為那個親戚的小孩要大學了，沒有房子可以住」。

原PO強調，她有和婆婆說過，那間房子是她的個人資產，而老公則尊重她的想法，但無奈婆婆卻講不聽，說她不同意就是不孝順，「我真的很怕借給他們之後再也拿不回來」。她也說，目前把房租給大學生，每月還有1萬5000元的收入，但如果給親戚住，就一毛也沒有了。

▲▼ 搬家,租屋,新家。（圖／取自免費圖庫pexels）

原PO透露，她曾提出要和親戚談的想法，但婆婆卻一直阻擋，說她不信任自己，「連我說如果提前收回來，要付違約金，婆婆也說那是我的事，不干她的事，叫我直接把房子弄出來就對了，還要幫她裝潢好、整理好。到底有啥方法可以阻止她？」

貼文曝光後，大票網友看傻眼，「房子是你個人的，你理他幹嘛」、「堅持住你的想法，拒絕」、「叫她跟你買下，她要怎麼租都可以」、「一個可以全面轉黑的好機會，千萬不要錯過，堅持你的想法就對了」、「無視她啊！絕對不要給親戚住，像蟑螂一樣趕不走」、「個人的，不用理她，租給學生，單純好處理」。

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關鍵字：租屋親戚大學生婆婆毒姑九賤婆媳討論區

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