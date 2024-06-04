雙北市招手輝達自薦5處　商仲打槍3處「可行性低」

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，一句「將在台灣蓋設計中心，正在選地點」也讓各縣市政府積極招手，雙北市長紛紛提出5處，其中新北市長提出侯友宜的4處中，有3處被商仲業者打槍，直言可行性較低。

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AI浪潮席捲全球，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期來台，掀起旋風，他要在設置台灣設置設計中心，並招聘1000名工程師職缺，正在找一個地點蓋總部，這吸引各縣市紛紛爭招手。

雙北部分，新北市長侯友宜表示，第一階段高雄有中央補助機會比較高，但輝達43個合作廠商有15間在新北，經發局積極與輝達聯繫爭取第二、第三階段在新北設置研發中心，林口工一、泰山楓江、三峽麥仔園、樹林柑園4處都非常適合。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，外商在台購置資產的機會不高，可能會以租用為主，像是輝達在內科據點也是租用，另外就可能租地自行興建，但整合溝通耗時較長，對於快速擴張的科技業來說恐怕不適合，且建商地主大多也傾向出售。

地點與產品選擇上，黃舒衛表示，輝達不是純製造業，雖然可能仍鎖定工業地廠辦，但對大樓的硬體條件要求、週邊機能也相對高，畢竟外商看重ESG建築，工程師員工的薪資也高，不可能給太偏的地點，像是侯友宜提的泰山、三峽、樹林恐怕較不適合。

至於林口工一，黃舒衛說，雖然區域條件逐漸提升，也吸引大廠艾司摩爾進駐，但目前該區還在前期發展階段，園區成型需要一大段時間，端看輝達能否接受。

黃舒衛強調，因應北中南科學園區串連、ESG差旅通勤的要求，高鐵與機捷等條件會越來越吃重，像是台北市南港就已吸引輝達、英特爾、超微進駐，該區相當具有競爭力。

▲台北市北士科也積極向黃仁勳招手。（圖／記者項瀚攝）

另外，台北市長蔣萬安也說「台北準備好了」，產業局已盤點適合地點向輝達招手，包含北投士林科技園區T3、T4、T12基地，蔣萬安也承諾全力提供各項協助。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，北士科地段精華，未來是北台灣重要的科技廊帶，但最大的問題恐怕是基地面積不符合輝達預期，以愛司摩爾先前宣布進駐林口工一的條件來說，2000名員工需要3.3公頃土地，而北士科3大基地各自0.25、0.48、0.65公頃，規模恐不夠大。

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