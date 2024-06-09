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台中5月預售案量突破600億　不動產公會：市場管越多房價越高

▲▼七期鳥瞰,市政路鳥瞰,房市鳥瞰,台中鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲5月份台中市預售屋量價俱揚，總銷統計突破600億元大關，打破歷年紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期全台房市回溫明顯，以台中地區來說，擁有建設、交通以及投資議題，根據不動產公會統計，5月份台中市預售屋量價俱揚，總銷統計突破600億元大關，打破歷年紀錄，不動產業者私下透露，當市場管制越多時，房價越高，歷史已經被印證。

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根據公會初步統計，台中市5月份預售案量已突破600億元大關，尤其是不少預計下半年才會推案的個案，都搶先提前正式銷售，包含6月份將進場的個案，「一堆沒有預料到的新案登場」。

對比329檔期的冷清，台中5月份預售案量集中火力，其中百億元案量就有2場，皆為興富發集團旗下興富發建設七期市政路「蘿曼蘿蘭」、潤隆建設水湳新案「當代首馥」，2案分別為100億元、110億元。

另外，國聚建設單元8新案「國聚之瑑」總銷90億元，也比市場預估還要早開盤，另外機捷特區惠宇營建機構的「惠宇大悅」總銷也達70億元，4案合計就貢獻370億元。

▼台中5月份預售新案一覽表。

建設公司 建案名稱 總銷售額(億元)
興富發集團 蘿曼蘿蘭 100
興富發集團 當代首馥 110
國聚建設 國聚之瑑 90
惠宇營建機構 惠宇大悅 70
國泰建設 仰薈 33
大城營建機構 大城光年 30以上
富宇建設 富嶼 38
櫻花建設 櫻花知築 32

另外5月份更多中型建案加持，包含北屯區國泰建設「仰薈」總銷33億元、機捷特區大城營建機構的「大城光年」總銷預估也達30億元以上，值得注意的是還有富宇建設沙鹿區「富嶼」總銷38億元、潭子區「櫻花知築」總銷32億元。

對此，資深市調人員也相當驚訝，目前尚未統計完，但總銷金額已超過600億元，已經創下單月的歷史新高，他觀察：「與才剛公布的5月移轉棟數，台中交易4918棟，相比去年增加近千棟，年月數據雙增，光是5月西屯、北屯、北區、潭子區與梧棲區，月增都超過百棟，預售與成屋一併齊揚。」

▲▼預售屋帶看，示意圖,預售屋銷售,房屋銷售,買房,賣房 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲預售成屋量價同齊揚，正在推案的業者就透露：「政策越限制房價真的就越貴。」示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

聖揚機構陳永翔則認為：「被稱預售屋的最熱5月天，在去年928檔期可見端倪，當時業界因打房政策、選舉因素一片噤聲，不少同業採取觀望態度，加上土地、營建成本提高，打算先開工後推案。」

陳永翔說：「不過到了第一季，當一切塵埃落定後，業者又會擔心7月是否會有新打房政策再現，因此集中5、6月案量齊發，至於有感新興重劃區2房產品總價都已來到2千萬元大關，中古屋漲勢腳步也緊追在後。」

對於預售成屋量價同齊揚，正在推案的業者就透露：「政策越限制房價真的就越貴。」他以治水論來說明：「治水時究竟是要圍堵還是疏通？房市熱資不斷，但因應預售屋不得換約、且成屋2年內交易課稅45%，一來一往綁定（從預售屋算起）至少5年時間，確實阻止紅單炒作，但也炸出反效果，市場供貨量急速緊縮下，變成『缺貨』價格肯定居高不下。」

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關鍵字：台中房市預售案量房價攀升中型建案不動產公會房價房市預售屋5月移轉棟數

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