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2萬人住一棟「魔幻公寓」什麼都有！　6成都是正妹網紅在直播

▲▼2萬人住一棟「魔幻公寓」什麼都有！　6成都是正妹網紅在直播。（圖／翻攝36kr）

▲2萬人住的魔幻公寓什麼都有，號稱可以不用出門。（圖／翻攝36kr）

記者許力方／台北報導

杭州一棟「魔幻公寓」39層樓、1萬多個房間，坐落在最繁華錢塘江畔的高檔酒店式公寓，生活便利應有盡有，鼎盛時期曾有超過2萬居民，據傳，過去十年間活躍著大批女直播主，被喻為網紅大樓，但時過境遷，人口流動快速，大樓撕不下黑歷史標籤，不再成為年輕人追逐的目標，近日因外媒報導再度登上新聞版面。

這棟魔幻公寓名為「麗晶國際中心」，是面積達26萬平方公尺的超大單體建築，堪稱中國第一大建築之一，S型建築、藍色玻璃幕牆，矗立在核心地段，相當吸睛，是杭州最大的出租大樓，每層50戶，擁有1.2萬間房，可以容納3萬人，底層有美食街、超市、游泳池、健身房、足浴店、撞球館、網咖、酒吧一應俱全，且交通便利，在大眾印象裡，這棟樓裡住著一個「立體小鎮」，自成一個獨立王國，2013年橫空出世就驚艷市場。

▲▼2萬人住一棟「魔幻公寓」什麼都有！　6成都是正妹網紅在直播。（圖／翻攝36kr）

▲▼2萬人住一棟「魔幻公寓」什麼都有！　6成都是正妹網紅在直播。（圖／翻攝36kr）

杭州網路科技發達，大老馬雲、黃崢都來源於浙江地區，杭州更是阿里巴巴集團的大本營。由於麗晶國際世商業性質的房產，最便宜租金只要人民幣1000元（約台幣4469元）起跳，不少「杭漂」都把這裡當作第一站落腳點，巔峰時期住進了2萬人，其中大部分是網紅帶貨，近1700戶中超過6成是租戶，幾年前因一段抖音影片爆紅，成為杭州最大的網紅大樓，許多媒體都報導過大樓的盛況，更曾有房東把一房隔成上下2層、共13間出租的「壯舉」。

麗晶國際以網紅大樓出名，卻始終擺脫不了新時代城中村的命運，過去十年黑歷史不斷，撕不下「全網最紅黑公寓」的標籤，除了有人說這裡是「品茶聖地」，還有諸多投資客房東違法隔間，隔間越多、面積越小、房租越便宜，導致居住人數超過大樓設計負重，還有火災隱患，人群高度密集，流動性大，最後走入了死循環。

2021年麗景國際內13樓曾發生過火災，觸發大樓安全疑慮，迎來了違章大整肅，從此麗景國際無論多大間房，最多都不能隔間超過6間出租，大廳還公告著樓內2幢王姓二房東的惡舉，他將148坪的房子違法隔成10間出租，住了8人，曾因拒不修改成為消防隱患被逮，行政拘留3天。

麗景國際鼎盛時期，每年七夕、聖誕節，大廳就會被各種快遞、花束淹沒，出沒都是正妹網紅，如今樓內張貼各種紅布條告示「萬人防火不算多，一人疏忽惹大禍」，網紅大樓因重重黑歷史，逐漸沒落。

▼火災後大整修，違法隔間成歷史。

▲▼2萬人住一棟「魔幻公寓」什麼都有！　6成都是正妹網紅在直播。（圖／翻攝36kr）

▲▼2萬人住一棟「魔幻公寓」什麼都有！　6成都是正妹網紅在直播。（圖／翻攝36kr）

關鍵字：杭州網紅大樓麗晶國際群租房東

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