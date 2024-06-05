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租金寫天價　明曜百貨健身房月砸232萬包2層樓

▲▼開業約35年時間的明曜百貨，為東區指標性的百貨公司。（圖／記者賴志昶攝）

▲北市東區「明曜百貨」出現天價租金，12、13樓千坪空間每月232萬元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

北市東區「明曜百貨」出現天價租金，頂樓的健身品牌「Space Cycle」月砸232萬元，除了續租，也吃下樓下原本的知名蔬食餐廳「果然匯」，總計共近千坪空間。本次交易也創下今年北市最高租金總價紀錄。

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最新實價揭露，北市東區「明曜百貨」頂樓與次高樓以每月232萬元出租，成為今年北市最高總價租金交易，本次交易坪數共943.6坪，並備註「續租案件外牆作為廣告使用租金為未稅價；12樓為新租賃樓層、13樓為續租樓層。」

事實上，「明曜百貨」12樓過去是知名蔬食餐廳「果然匯」，不過已於5月熄燈，13樓則為時尚健身品牌「Space Cycle 台北明曜旗艦館」，也就是說該品牌不僅續約13樓，還擴大營業至12樓。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，北市東區在新光三越Diamond Tower、大巨蛋加持下，租金迎來大回春，區域正面大馬路1樓店面已回到每坪破萬行情，若觀察2樓以上店面租金行情，價位約落在每坪3000~4000元，「本次明曜百貨以每坪2460元交易，頗為實惠。」

整理實價租賃資料，今年僅有4筆月租破150萬元交易，且其中3筆皆為蛋黃區商辦大樓，更顯此次「明曜百貨」租賃案的特殊性。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲台北2024年至今租金總價破150萬元交易。（表／記者項瀚製）

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，過去東區高總價租金交易，較集中於忠孝東路三、四段，但隨著大巨蛋開幕，匯聚松山文創園區遊客人潮，使得東區商圈榮景往東部蔓延，位於商圈東段的「明曜百貨」近年更引進「UNIQLO 台北全球旗艦店」等品牌，為百貨公司樓層租金交易帶來助益。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，百貨商場的集客力強，在北市一線商圈中，若有空間釋出，很快就能去化，甚至在前手撤出之前，新租客就已卡位，且這麼高總價的物件，承租方也都有一定實力，經營將相對穩定，反觀在精華地段的零售小型街邊店壓力較大，一來要承受高租金，二來還得面臨網購趨勢。

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關鍵字：明曜百貨東區租金果然匯SpaceCycle住商不動產信義房屋

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