晴空匯受災戶徵搬家工「時薪600元」！爬20樓搬物要戴N95口罩

▲晴空匯日前發生火警。（圖／記者楊永盛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

新竹市「晴空匯」上個月26日晚間10時許發生火警，因大樓斷電，加上內部被燒得漆黑，復原之路相當漫長。近日網路上還流傳一則徵才資訊，看到晴空匯的住戶徵求搬家工人，開出每小時600元的時薪，可是必須走樓梯爬到20樓，且搬運過程需要穿雨鞋及戴N95口罩。

據了解，晴空匯因地下一樓管道間的電纜線燃燒造成火災，火勢於當晚11時30分撲滅，但因產生大量濃煙，且電纜燒毀，整棟大樓處於停電狀態，許多居民無法返家，由市府協助安置，也有人思考是否要搬家。

▲晴空匯火警後的狀況。（圖／住戶提供）



近日就發現有受災戶在PTT徵才，希望能找到「隨到隨搬」的工人，開出條件為每天工作8小時，工作滿4小時休息30分鐘，會供餐、時薪600元，如遇國定假日或延長工時，會依法加薪，工作後可現領，且主打免面試、免受訓，期望可以找到體力好的壯丁。

不過要留意的是，因為戴奧辛加上停電問題，工人需要徒步從1樓爬到20樓搬運物品，且搬運期間要穿雨鞋、戴N95口罩。

不少網友看到後驚呼，「戴奧辛+20樓…..這是用生命做事的」、「想到進車諾比核電廠的消防員們」、「本來想說什麼，但無辜的受災戶辛苦了，祝搬家順利」、「比較好奇這價格會有人上嗎？畢竟是20樓不是2樓，而且還要口罩雨鞋，衣服沒意外大概會沾到味道，然後要搬啥也沒說」、「20樓、戴奧辛、N95，這難度真的高」。

不過原PO更新貼文，發現徵才廣告僅貼出短短1、2天，已經順利徵到人。有網友看到後就說，「求應徵的人後續分享」。