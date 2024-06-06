和男友同居「沒付過房租+水電」！她笑曝狂佔便宜　一票羨炸

▲原PO北上和男友同居。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者朱祖儀／綜合報導

常說談錢傷感情，不少情侶經常會為了生活花費而爭吵。不過一名女網友透露，自己好像佔了男友很多便宜，現在北上和男友同居，平時支出都是對方一人承擔，且男友不過節日，可是看到喜歡的東西，都會買給她，因此覺得很感謝，如今2人也要結婚了。文章曝光，不少人都相當羨慕。

原PO在Dcard發文表示，和男友是在網路上認識的，先前是遠距離戀愛，名下各自都有房子，但認識2年後她決定北上和男友同居，於是把南部的房子留給媽媽住，平時會給孝親費，而在北部的生活都是男友一人支出，她從來沒有過問要付多少錢，對方也沒有收過錢，後來才發現原來有很多情侶會因為收房租或水電費等問題吵架。

▲男友都不會和原PO收房租。（示意圖／記者劉維榛攝）



原PO也分享，男友還買了一輛Gogoro給她，雖然她有付保養費，但里程費都是男方在繳，汽車費用也是男友負責，看到喜歡的代購也會直接買給她。不過她也說，若是看到適合男友的物品，自己也都會買給對方。

原PO表示，男友年薪比她多20萬，而她的薪水幾乎都被孝親費佔據，很感謝男友都不會特別計較平時的支出，「謝謝男友一直給我佔便宜」，現在2人也決定要結婚了。

不少人看到紛紛獻上祝福，「對方願意付出那就沒有問題啊，有能力誰不想寵自己的另一半呢，恭喜你」、「這個就是適合彼此！恭喜你們」、「簡簡單單就是一種幸福」、「他是個好男人，別再讓他那麼吃虧了」、「好好珍惜男友」。

也有網友說，「你離開自己的家北上跟他在一起，何嘗不是一種付出？如果我是你男友，你都離開原有生活圈過來跟我同居了，我怎麼還捨得跟你收房租」、「真正有心走到最後的人，是不會去計較錢的問題，也不會去計較誰付出的多或少，而是兩個人一起努力和互相扶持」、「不會不要臉啊，這段感情你們付出的東西不一樣，你們都有在為彼此付出並且不計較，我覺得這樣就夠了」。