可以繼承台北房「能躺平嗎？」　網1原因搖頭：誰能預測

▲買房並非易事。（示意圖／記者董美琪攝）

記者曾筠淇／綜合報導

買房對許多人而言，並不是一件簡單的事情，就算存夠頭期款，也要花很長一段時間才能把房貸繳完。近日則有網友發文拋問，如果他已經知道自己能夠繼承台北市的房子，是否能躺平？貼文一出，隨即引發網友討論。

這名網友在論壇「Zuvio」上，以「已知可以繼承台北市房子的我，是不是可以躺平了」為標題發文，提到這房子雖然還要約莫40年才能真正拿到，但他既然已知自己能夠繼承台北市的房子，現在是不是只要找一份薪水3萬元的工作過日子就好？他已經可以躺平了？

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「什麼3萬？不用工作了吧」、「不用工作+1」、「如果能當包租公的話，躺平吧」。但也有網友認為，「躺平啊，但要看你花多少」、「地點好很不錯，但老房子也有結構問題」、「家裡擁有重劃區土地一大片，我依然在當社畜欸，因為我想要有更好的生活品質，躺平也很無聊」。

另外，也有些網友指出，40年的時間其實算長，所以不確定性很高，「做人靠自己比較實際啦，（萬一）到時候家裡突然需要用錢，把房子賣掉」、「這種時候最怕意外，例如突然生病需要動手術，又或是哪天不小心車禍撞到法拉利，人生很難講啊，好好理財比較實際」、「除非那筆錢現在已經到手，誰能預測40年後的事」。