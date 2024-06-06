【廣編】「國協天玥 南港高峰會 」與COMPUTEX TAIPEI2024　帶動南港經貿園區新浪潮

▲「國協天玥」舉辦「南港高峰會」，邀請財經專家黃世聰、陳斐娟以全新的視野解析全球經濟脈動、產業板塊及房市股市趨勢。

圖、文／新聯陽提供

搶在「COMPUTEX TAIPEI2024台北國際電腦展」之前，「國協天玥」於台北國際漢來大飯店3樓鉑金B廳舉辦「南港高峰會」邀請財經專家黃世聰、陳斐娟以全新的視野解析全球經濟脈動、產業板塊及房市股市趨勢，更以近距離的觀察分享如何布局東區門戶計劃，鎖定優質置產標的，更能享受資產上的紅利收穫，現場座無虛席人潮爆棚，活動最後在感恩摸彩中圓滿順利完成，精采的論壇交鋒，看準趨勢跟對時機最為重要！

南港經貿園區除了國家級建設外，以「三井南港lalaport」為首的生活產業也不斷充實擴大。三井南港lalaport是北台灣最大娛樂購物城，預計2024年底開幕，5萬坪純正日系購物中心，預計將引進250專櫃和餐廳、電競IP主題館、威秀影城，加上已經在營運的中信園區、漢來五星級酒店，住在這裡就可以直接享受「一站式精品休閒娛樂」。「國協天玥」由台灣唯一同時擁有「頂級百貨商場＋五星級觀光飯店＋複合式巨蛋興建實績＋不動產建築營造」的專業開發商—國揚建築團隊精心細鑄，更邀請承襲金鑰匙與英式管家協會雙認證的「漢來國際物管」，導入飯店式的社區服務，讓住戶在家即能享有五星級飯店的優雅享受。

【國協天玥】

坪數規劃 : 22-37坪

貴賓專線 : 02 2788 6888

個案網站：https://ned.tw/767XX7

接待會館： 台北漢來大飯店（南港區經貿1路168號7樓）

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