開明高職校地「競爭激烈」　海悅砸27億購入部分土地

▲新店「開明高職」走入歷史，其中2200坪土地吸引開發商關注。（圖／翻攝Google Maps）

記者項瀚／台北報導

新店「開明高職」走入歷史，其中2200坪土地吸引開發商關注，去年新美齊與部分地主簽合建，不過海悅今日公告，其他地主依《土地法》第34-1條將土地賣給海悅。據了解，海悅對此案相當積極，之後可能把另一部分土地也標下來，完整取得產權後，再來考慮後續規劃。

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新店「開明高職」受少子化浪潮衝擊，2020年停止招生，2022年最後一屆學生畢業後即走入歷史，將成為新北市首間退場高職。

「開明高職」校地廣達6000多坪，位於新店寶中路、中興路三段，其中約4000坪土地與建物登記在學校名下，學校熄燈後規劃為非營利幼兒園，中長期則可能走向長照機構。

另外2202坪土地，則是「開明高職」向3位私地主承租，學校退場後，土地還給地主。到了去年5月，新美齊（2442）公告簽訂這2202坪土地部分合建契約，當時董事長林傳捷曾言：「該地目前持續與其他持分地主洽談中。」

然而，今日海悅國際（2348）發布重訊，取得2202坪土地以及地上物，總交易金額約55.06億元，海悅持有50%，約27.53億元，並備註「賣方是依《土地法》第34-1條出售」。

簡單來說，這塊土地由3位地主共有，其中1位地主與新美齊簽合建，但2位地主依據《土地法》第34-1條賣給海悅，海悅取得共有人過半數、其應有部分合計過半數同意。

以目前來看，海悅取得這塊土地大部分產權，之後也具優先承購權，可把剩餘1位地主（先前與新美齊合建部分）的土地產權標下，若順利標下的話，新美齊的合建契約也將失效。

據了解，海悅對此案佈局相當積極，也很有想法，可能取得所有土地產權後，再來考慮後續規劃。

市調單位表示，該地靠近新店裕隆城，又擁七張、大坪林雙捷運優勢，生活機能佳，地段相當精華，重點是基地面積廣達2000多坪，將成區域指標建案，也難怪吸引上市櫃建商關注。