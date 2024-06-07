高雄搶設算力中心　輝達宅3字頭可入手

▲輝達與鴻海日前已宣布在高雄軟體園區建置先進算力中心，預計2026年完工，讓周邊輝達宅相當受矚目。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

輝達執行長黃仁勳要在台灣成立第二座研發中心，招募上千名工程等專業人才，各縣市爆發搶人大戰，不過已確定的是，輝達與鴻海日前已宣布在高雄軟體園區建置先進算力中心，預計2026年完工，讓高雄人先放鞭炮。信義房屋專家表示，輝達宅還有3字頭可入手。

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信義房屋高三區協理周清源表示，輝達先進算力中心落腳高雄亞灣的高雄軟體園區，不但振奮高雄人，也給高雄城市發展注入了強心針，未來將衍生相關產業鏈的職缺，包括大量的就業人口所產生的民生需求與居住需求，都推動城市的發展。

周清源表示，亞洲新灣本就是高雄市政府重點規劃的重劃區，有高雄港旅運中心、流行音樂中心等多項建設，而高雄軟體科學園區在近年已有不少科技業卡位，未來工程師進駐後，不僅會帶動商辦、住宅，甚至創造店面需求。

▲未來工程師進駐後，不僅會帶動商辦、住宅，甚至創造店面需求。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋亞洲新灣店主任簡鴻智分析，輝達的消息面反映在房市上會有2種情形，第1種情形是看好未來發展，賣方會有房價上漲的預期心理而惜售，買方則是看到房價持續上漲先觀望，而另一情形則是心態積極的買方開始來看屋並洽談。

簡鴻智表示，亞洲新灣區約已發展10年，大多是屋齡1~5年的大坪數豪宅，平均單價約40~50萬元，平均總價4000-5000萬元，而少數2~3房的小宅產品，供給稀少，單價約38~40萬元。

高雄市仲介公會常監召集人鄭啟峰表示，近期不乏科技新貴及外地就業者來高雄置產，這類客群購屋多偏好具有園區、捷運、輕軌等建設優勢，總價以1500萬元左右物件最受歡迎，輝達設置算力中心消息一出，亞灣周邊2~3房大樓詢問度大增，不過屋主大多價格高掛，惜售心態相當明顯。

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