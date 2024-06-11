台中豪墅交易量腰斬　建商逆勢推案鎖定「特定客群」

▲自預售實登2021年7月上路後，台中3大屯區5000萬元為界線的豪墅交易就直線下滑。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

預售實登上路後，台中3大屯區5000萬元以上的豪墅交易共有487筆、預售交易僅70筆，顯見豪墅市場越來越稀有，台中在地開發商大境建設2019年首個豪墅案「大境丹霞」，近期再以最低1.3億元、最高3億元的「大境雲深」問世。

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從數據來看，「豪墅」市場幾乎快要消聲匿跡，以總價5000萬元為界線的交易量，更是逐年遞減。台中3大屯區自2021年起，交易量幾乎腰斬，預售屋更加明顯，除北屯區有逆勢跡象外，西、南屯相當慘淡。

▲大境建設董事長張明興不畏市場，逆勢推出最低1.3億元最高3億元的「大境雲深」主攻電梯豪墅。（圖／記者陳筱惠攝）

大境建設董事長張明興在單元2佈局，以最低1.3億元最高3億元的「大境雲深」主攻電梯豪墅，基地位於益豐西街、大墩12街口、面積約660坪，每戶規劃地坪42、53坪，建坪約150坪，總銷約17億元，據了解已有上市公司董座預定。

▲南屯單元2、3重劃區，因具備低建蔽、低容積、低密度和高綠覆的宜居特性，近年成為開發商搶進的豪墅首選。（圖／記者陳筱惠攝）

近期台中市豪墅推案，南屯單元2、3因具備低建蔽、低容積、低密度和高綠覆的宜居特性，成為開發商搶進的首選。除大境建設，還有順天建設的別墅、大樓綜合開發案「One 33」，單戶別墅就有3筆破億元的成交，最高總價更達1.97億元。

豪墅起家的陸府建設，則於8期重劃區正對近2萬坪豐樂公園的第一排，推出總戶數僅6戶的「陸府觀止Ⅱ」，其中有3筆交易突破億元、成交最高總價來到1.6億元。

▲房市熱區14期重劃區也有稀有豪墅預售案「豐潤自在」。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，北屯大坑山上的「樸山村」，則是以超大地坪的養生莊園概念吸引買家，最高成交總價達1.4億元。西屯則有久樘開發在12期重劃區的成屋案「久樘柏登莊園Blossom Villa」，為百坪獨棟雙併電梯豪墅案。

14期重劃區的豐境建設關係企業豐潤建設，推出限量8戶的電梯豪墅案「豐潤自在」，鎖定半退休的隱形富豪族群，已有2戶成交。

▲近年受到原物料、人力上漲影響，推出高總價產品的建商比例顯著減少。（圖／記者陳筱惠攝）

立智公關經理邱子蘅表示：「不少富豪重隱私，又對生活空間有一定要求，豪墅產品仍有一定市場需求，而目前預售大樓單價不斷創高，豪墅型產品性價比也因此提升。」

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