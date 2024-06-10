黃仁勳美國豪宅逾200坪「台灣也有同等級豪宅」！保全：管理費9x萬

▲黃仁勳來台掀起一股旋風。（圖／記者楊絡懸攝）

記者施怡妏／綜合報導

NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳被譽為「AI教父」，不僅投資眼光好，對於房產也很有一套，名下有3座超過200坪起跳的豪宅，分別位於加州聖塔克拉拉的總部附近、夏威夷以及舊金山，花費5500萬美元（台幣17.4億元）買房，就有網友好奇，「台灣有類似這種豪宅等級的房嗎？」貼文掀起討論。

有網友在Dcard發文，「台灣有類似黃仁勳豪宅等級的房嗎」，貼出黃仁勳三間豪宅的俯瞰圖，聖塔克拉拉的總部附近的豪宅佔地近8000平方英尺（224坪）、夏威夷佔地近8000平方英尺（224坪），舊金山黃金豪宅佔地12,000平方英尺（約337坪）。

原PO不禁好奇，台灣有很多山間別墅，或是像陶朱隱園等級的高級豪宅，「但似乎沒看過這種等級的房子，還是其實有只是我不知道呢，有沒有其他乾爸乾媽來解答？」

▲黃仁勳有3棟豪宅。（圖／記者林敬旻攝）



貼文曝光，在豪宅當保全的網友留言，「我台北大安區某保全，我們有室內290坪的，一個月管理費7萬多，然而，290坪那一間的屋主甚至不住裡面，這間只是他聚會宴客的地方，平常都是空無一人的狀態，我任職5年看見他20次不到，一年繳個9x萬管理費出去眉頭都不皺一下，有錢人的世界就是這麼樸實無華」。

其他網友則指出，「李登輝以前的翠山莊吧！是說台灣所有豪宅我只服宜蘭的阿拉伯宮」、「我在陽明山碰過，裝潢就花了15億，算豪宅嗎」、「台灣有這種感覺的豪宅應該就陽明山跟精湛台中會吧，不然台灣的豪宅大部分都是精華地段的大樓而已」、「其實台灣鄉下很多地方都有這種每一戶都是大坪數的社區，但房子跟裝潢要能超越國外的豪宅感覺還是偏難」、「陽明山故宮那一代上去很多超有錢的人，而且有些蠻隱密的，從外面很難一窺全貌」、「台灣的高級豪宅你只看得到警衛跟鐵門，大部分都在山上」。