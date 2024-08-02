美國3200萬豪宅被開價32萬出售　買家想看房受騙匯款

▲美國屋主的房子遭假賣家放上房仲網站，並以極低價格出售。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密蘇里州堪薩斯城當地屋主發現，自家價值超過100萬美元（約新台幣3238萬元）的住處遭人放上房地產資訊網站，並以1萬美元（約新台幣32.3萬元）的低價出售，吸引想看房子的人上門，讓屋主感到相當困擾。這是當地出現的詐騙手法，有興趣的買家必須先匯款200美元才能看房。

CBS News、堪薩斯城星報報導，夫妻檔傑米與蘿倫（Jamey and Lauren Bertram）擁有一間5房住宅，並不打算賣掉，但他們卻收到來自朋友的提醒，宣稱他們的房子出現在房地產資訊網站Zillow「業主自售」清單上。

兩人的房子被假賣家放上房仲平台，起初以市價120萬美元掛牌出售，規避房仲平台的詐騙機制，等到上線之後，售價立刻降至1萬200美元。房源介紹寫道，「我的家人和我在美國各地擁有很多間房子，每年都會以低於2.5萬美元的價格向首購族出售1間或幾間房子，提供給有需要的家庭或個人，這也能替我們減稅」。

▲假賣家以「慈善稅收減免」為由，把房價降低。（示意圖／視覺中國）

不只如此，房源網站還提及，有興趣的買家可撥打電話，但當地記者實測，致電後會被告知透過網路銀行匯款200美元，之後才能看房子。傑米指出，真的有人來到家門口敲門，對方還說想進屋看房子。

然而當傑米與房仲網站聯繫想解決問題時卻未獲幫助，情況一團亂，平台在要求他提供房屋所有權證明之後就讓他一直等，沒有收到任何消息。目前房子已從Zillow平台上撤下。

堪薩斯城是全美房屋銷售最快的地區之一，但詐騙案件也不斷出現，犯罪分子鎖定想買房的人為目標，通常以非常低的價格出售房屋，使用真實照片與文字描述，一旦有人聯繫就會要求提供個資或是付款。