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媽贊助300萬頭期「登記妳名字」　未婚夫付房貸臉垮！兩派吵翻

▲▼寒流,看屋,來人,龍登,上揚,信義房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲房貸由雙方共同分擔。（示意圖／ET資料照）

記者施怡妏／綜合報導

結婚前買房，究竟房子該如何登記是個難題，一名女網友表示，跟男友有結婚打算，也計畫買間房一起住，媽媽贊助300萬元的頭期款，但前提是房子要登記在她名下，剩下的750萬元房貸則是她跟男方一起扛，怎料，男友得知後面有難色，似乎不同意這作法，對此，網友兩派吵翻。

女網友在Dcard發文，「跟未婚夫一起買房，房子掛我名下不合理嗎？」跟男友論及婚嫁，考慮到未來結婚生子，需要大一點的房子，於是計畫買房。她也透露男友的財務狀況，「男朋友家是單親，沒有存款，之前還有被詐騙過，男朋友身上還有車貸跟學貸」。

新房總價1050萬元，原PO媽媽贊助300萬元頭期款，男方家則是沒有，房貸則由她跟男友共同負擔。媽媽也強調，房子一定要掛在原PO名下，否則不幫忙出頭期款，男友得知後面有難色，「感覺不是很想要，也沒有給出正面回應」，她也不敢說話，怕會傷到男友的自尊心，「怕他會自卑，覺得是因為他們家沒有頭期的關係」。

▲房地產，房價，台北市，台北101，都更，都市更新，房市，老舊房屋，頂樓加蓋，違建，住宅區，買房，購屋。（圖／記者李毓康攝）

▲如果不是登記在原PO名下，媽媽就不幫忙出頭期款。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文曝光，一派網友勸她快逃，「這種男友趕快放生，不知道在面有難色什麼，你媽光是知道妳要嫁去吃苦，內心是多心疼的事情」、「建議婚前就買好房登記掛妳的名字，不然妳媽150萬就進對方口袋了」、「放生吧，雙方家裡經濟差很多，對方狀況也不好，結完婚後也是會為了錢吵不停」、「都要出頭期了當然要妳的名字啊」。

但也有網友指出，男生有出錢，房子應該是共同持有，「他應該是擔心，他未來有出房貸，但是這是婚前買的，名字又是妳的，對他來說完全沒保障」、「男生也有說要付房貸欸，又不是完全沒付錢」、「是我也不同意欸，頭期款才幾成，後續繳費的都超過了，還不能共同持有，那我會不想繳」、「婚後再買，共同持有啊，不然男方保障在哪裡？」「男方也有出錢，結果沒有他的名字，這樣也不合理啊！」

關鍵字：買房結婚前買房登記問題婚前財務頭期款

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