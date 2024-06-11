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新青安助攻　20~25歲Q1新增房貸件年增51%

▲▼信義房屋樹林站前店游榮哲專訪,房仲帶看,房仲介紹,客戶看屋,客戶看房,房仲馬路介紹,房仲馬路帶看。（圖／記者周宸亘攝）

▲觀察各年齡層新增房貸件數，受惠新青安政策，增加幅度最多的是20~25歲。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

觀察各年齡層新增房貸件數，受惠新青安政策，增加幅度最多的是20~25歲，件數年增51%。不過，信義房屋專家表示，市場上仍是以35~45歲購屋族最多，受到晚婚、高房價等影響，民眾購屋年齡層一直向後推遲。

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聯徵中心房貸資料顯示，Q1房貸件數5.48萬件，年增39%，其中20~35歲的年齡層增加幅度最多，新增樣本1741件，年增51%，購屋總價比一年前多出110~124萬元。

不過，綜觀市場上還是以35~45歲購屋族群最多，Q1房貸新增件數達10004件，其次則為40~45歲，達10002件，年增率落在37~38%。

▲▼ 。（圖／信義提供）

▲Q1房貸件數5.48萬件，年增39%，其中20~35歲的年齡層增加幅度最多。（圖／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安政策給予首購族相當優惠，加上台股資金行情、通膨預期，更讓買盤動能強勁，除首購受到政策支持外，房價上漲也會激勵換屋族群出籠，因此20~50歲的購屋族群房貸新增數量，都較去年同期出現3成以上的成長幅度。

曾敬德指出，從統計資料可以發現，現在購屋最多的年紀是30~45歲，受到晚婚、高房價等影響，民眾購屋年齡層一直向後推遲。

金門地政士事務所所長蕭琪琳補充，據公股銀行統計，每月房貸新承作中新青安的占比，已從上路前的10％左右，增加數倍至40％，「政策最初的美意是由於房價飆漲，希望幫助年輕人降低購屋門檻，但在市場的發酵下，似乎已成為推動房市熱絡的原因之一，甚至造成部份民怨，這就得考驗新政府如何面對。」

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關鍵字：新青安房貸件數年輕人信義房屋曾敬德地政士

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