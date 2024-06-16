看房要先下訂鎖戶、買房要配貨　引購屋族不滿

▲高雄中都特區有預售案日前開賣，傳出配貨才能購屋。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導



房市買氣火熱，2房因總價較低，降低購屋門檻，出現搶房現象。近期傳出南部有預售案開賣，因為2房太搶手，購屋族如果想買2房，必須先買3房，讓購屋愈來愈像買精品，還要先配貨才買得到，專家表示，這類有條件的入手方式，就看民眾能否接受。

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南台灣房市買氣熱，不少民眾為了看屋，只能積極卡位，甚至出現好不容易新案開賣，代銷通知開始看屋，民眾到現場還要先下訂鎖戶再介紹，雖然原意是怕介紹完，該戶已被買走，所以先下訂讓別組看屋民眾不能購買，不喜歡可以當場退訂，不過也引來民眾透露，購屋觀感很差。

高雄中都特區有預售案日前開賣，據了解，該案規劃2~3房，均價43萬元，因與美術館特區僅1橋之隔，然而單坪價差達8~9萬元，吸引民眾搶購。有看過的在地人透露，為控制銷售速度，傳出買3房才能買2房，讓民眾抱怨連連。

▲熱銷案因為控制總價，或是單價讓利，因此造成熱賣。（圖／記者張雅雲攝）

而之前也有橋頭區預售案，因2房總價落在約千萬元，銷售速度快，也傳出買3房才能配2房，限量、限購的銷售策略，形成買3房的置產客，乾脆趁機再加購1戶2房，或是想買2房的民眾，先找到願意購買3房的民眾才能配貨購買，想買的民眾最後也是埋單。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，這類熱銷案因為控制總價，或是單價讓利，因此造成熱賣，以前常見的銷況控制手法，例如剛開賣時先鎖部分房型格局、或是先鎖棟別等飢餓行銷，現在都屬《平均地權條例》的違法炒作，已沒有代銷敢如此公開操作。

而配貨狀況則是買賣雙方合意購買，願意以有條件的方式入手2房，謝哲耀指出，因此較沒有涉及欺騙、哄抬，買方可選擇接受或拒絕購買，儘管代銷沒有違法問題，也大多低調熱賣，深怕買氣熱絡浮上檯面。

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