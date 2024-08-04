新房東想漲租金趕人！　94歲婦老家住了80多年被威脅搬離

▲94歲婦人住的是出租公寓，當年租金管制條例至今依然適用，因此租金遠低於舊金山市價。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

美國舊金山94歲婦人海倫柏恩（Helen Byrne）在過去80多年來一直住在小時候的家，也想在這裡度過餘生，但隨著這棟出租公寓易主，新房東試圖調漲租金，趕走租戶。

NBC Bay Area、AOL.com報導，海倫柏恩居住的這棟出租公寓在1979年6月13日之前竣工，目的是將其作為多戶住宅，當年租金管制條例至今依然適用，因此租金遠低於舊金山市價。而這也是新房東「凱薩查維斯公司」（Cesar Chavez LLC）2020年接管大樓以來一直試著趕走租戶的原因。

根據NBC Bay Area取得的驅逐案相關電子郵件，凱薩查維斯公司經理麥特爾斯（Daniel Mytels）起初計畫清空大樓，租戶若不接受7萬美元至8.5萬美元（約新台幣226萬至275萬元）的買斷方案，就會展開驅逐流程。但面對金錢利誘，這棟出租公寓的租戶全數拒絕。

海倫柏恩從12歲就住在這裡，有認識多年的好友與鄰居，擁有許多快樂回憶，也是她想要度過餘生的地方，在2023年跌倒之後大多數時間都待在臥房內，「我還能去哪裡？我已經習慣這裡了。」

由於租戶們拒絕讓步，麥特爾斯根據加州法律「艾利斯法案」（Ellis Act）發出正式驅逐通知，驅逐期限到期之後，租戶仍拒絕搬走，決定要與房東對簿公堂，找上非營利組織尋求協助。

海倫柏恩面臨的情況引發當地關注，最終麥特爾斯向媒體發聲明決定撤銷驅逐租戶的決定。