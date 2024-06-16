建商購地意願高漲　前5月土地交易量破455億

▲前5月上市櫃法人於全台共砸下455億元購置土地及地上權，已超越去年全年交易量569億元的8成。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

住宅市場發燒，建商購地推案意願提高，前5月上市櫃法人於全台共砸下455億元購置土地及地上權，已超越去年全年交易量569億元的8成，而搶地潮又以新北市最暢旺，除建商購地推案外，企業購地自建，也是另一股交易動能。

信義全球資產統計前5月上市櫃法人土地交易已破400億元，較去年同期漲幅達121%。總經理林三智分析，去年土地市場瀰漫觀望氣氛，而今年景氣加溫、股市熱絡等樂觀加值，建商購地意願提升，其中又以亞昕出手最為積極，今年已投資共42億元於新北、台中購地。

觀察土地交易活動分布，最熱區由新北市拿下，累計交易達102億元，包括亞昕、愛山林、國泰、炎洲等建商，於林口、新莊、泰山等都有獵地足跡。林三智說明，住宅市場買氣噴發，建商推案信心轉強，但台北市可開發大面積基地已不多，鄰近的新北市自然成為建商下手目標。

第二、第三名分別為台北市與台中市，累計交易規模為85億元、74億元。他分析，指標建商鎖定重點重劃區積極覓地，例如華固建設重金插旗台北、台中重劃區土地，以18億元佈局北士科園區，更加碼11億元買進台中14期重劃區千坪土地。

此外，隨著AI、半導體等科技產業急速成長，企業購地自建企業總部、產業園區需求增加，成為另一股土地市場交易動能，包括緯創資通及緯穎科技，近期就以共20.84億元權利金，取得潭美段五小段4406坪地上權。

觀察今年建商購地可歸納出3項交易趨勢：一，朝向精華地段具改建增值潛力的商業大樓、透天店面：二，積極尋覓可開發辦公大樓的商業土地；三，看好AI半導體指標企業進駐，逐科技園區、產業聚落布局土地成顯學。