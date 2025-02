陌生人突然上門「帶行李要住進來」　女驚嚇發現住家被PO網出租

▲突然有陌生人上門要入住,讓女子傻眼。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

紐西蘭一名女子在家時突然有一名陌生女子敲門,她應門後才發現,自己住家竟然被人冒名放在訂房網站上出租,導致那名女租客受騙,損失將近1萬紐西蘭幣(約台幣18萬元)。

紐西蘭女子比茲利(Carla Beazley)去年聖誕節時意外發現,位於芒格努伊山 (Mount Maunganui)區的住家竟然被人冒名PO在訂房網站上,當時一名年長女子突然到她家按門鈴,帶著行李表示自己是已經付款的房客。

Carla heard a knock and found a family waiting at her door... what they said next left her stunned https://t.co/dSBcTBVzfy pic.twitter.com/JVjeVXgK1c