陌生人突然上門「帶行李要住進來」　女驚嚇發現住家被PO網出租

▲突然有陌生人上門要入住，讓女子傻眼。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一名女子在家時突然有一名陌生女子敲門，她應門後才發現，自己住家竟然被人冒名放在訂房網站上出租，導致那名女租客受騙，損失將近1萬紐西蘭幣（約台幣18萬元）。

紐西蘭女子比茲利(Carla Beazley)去年聖誕節時意外發現，位於芒格努伊山 (Mount Maunganui)區的住家竟然被人冒名PO在訂房網站上，當時一名年長女子突然到她家按門鈴，帶著行李表示自己是已經付款的房客。

Carla heard a knock and found a family waiting at her door... what they said next left her stunned https://t.co/dSBcTBVzfy pic.twitter.com/JVjeVXgK1c — Daily Mail Online (@MailOnline) December 23, 2024

比茲利表示，這名女房客也是當地居民，由於聖誕節時想提供住所給前來拜訪的親戚，所以特別租了這間房，沒想到卻被詐騙，她只能尷尬和對方解釋，她並沒有把這間房出租，也對事件完全不知情。

比茲利表示，幸好那名女房客十分通情理，沒有把事情怪罪到她身上，只能自認倒楣，但其實這已經是她第二次遇到這樣的事件，雖然已致電訂房網站通報，並花費數小時與相關工作人員溝通，可是假造的房產資訊仍然在網站上，「這同時也牽涉到我們家的安全問題，陌生人直接出現在我家門口」。

訂房網站後來回應，安全是他們公司首要最重視的事，並且已採取一系列措施，會對租客所住的房子進行驗證，如果有任何房產被通報可疑，他們會立即將該房產下架、禁止接受任何預定。