輝達「台灣總部」候選地盤點　北士科5字頭最實惠

▲輝達總部傳落腳北士科。（圖／北市府）

記者葉國吏／綜合報導

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）台灣總部選址，傳出落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17與T18基地，目前正與地主新光人壽協商。有房仲業者分析，目前輝達台灣總部傳出有5個地點合適，但北士科是目前最實惠的選項。

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▲NVIDIA輝達美國加州總部外觀。（圖／翻攝自谷歌地圖）

根據了解，輝達與新光人壽自農曆年後已開始接觸，洽談內容聚焦地上權轉讓與建案設計變更。T17與T18基地面積約3.89公頃，具備捷運交通、電力供應與市中心優勢，也符合黃仁勳希望員工在台北市上班的理念。

▲北投士林科技園區被傳為輝達台灣總部落腳地點。（圖／記者姜國輝攝）

除了北士科外，輝達台灣總部選址候選還有台北花博園區、松山機場旁軍方土地、南港台電CR-1土地、南港調車廠等處。不過根據《今周刊》報導，有房仲業者分析，這5處地點，台北花博因鄰近圓山遺址，開發上恐怕會消耗更多時間與成本。

▲北投士林科技園區智慧生態示範園區。（圖／北市府）

松山機場則因鄰近民生社區，周遭房價已經超過80萬，是否符合輝達要求有待評估；南港2處的房價近年來也因不少大型建設、高級商場進駐，房價與觸擊8字頭。唯獨北士科雖然為重劃區，但鄰近房價仍5字頭，是目前最實惠的住宅選項。