坤悅開發推案急轉彎　董座：14期主力40坪再改小

▲坤悅開發（5206）今日召開股東常會，2023年營收與獲利同創歷年新高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

坤悅開發（5206）今（13）日召開股東常會，2023年營收創歷年新高，未來2年營收隨著完工案認列，將步入成長期。董座陳丕岳表示，2024年將推出3案，為貼近市場需求，位於14期美和段新案，坪數從40坪以上產品改為28~38坪。

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坤悅開發（5206）2023年營收達33.7億元，較前年增加7.5倍，稅後純益3.58億元， EPS（每股純益）來到2.3元，營收與獲利創下歷年新高，股東會通過每股配發現金股利1.3元。

2023年度完工入帳的有大雅區「雅樂」、東區「坤悅高飛」、南屯區「心富郁」3案，2024年度預計完工交屋認列的有東區「領秀」、東勢區「欣悅」以及彰化埔心「心里程」3案，合併將入帳35.1億元，2025年則是有南區「君匯」、南屯區「君睿」合併58億元。

▲坤悅開發在售案「語文心」實登價格登上5字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

2024年坤悅開發將推出3案，分別為彰化員林市「坤悅原鄰薈」規劃2~3房產品，總戶數100戶，總銷約13億元。以及首度進軍台中市沙鹿區推出「坤悅沐光邸」新案，推出2~3房合併2戶透天產品，總銷約11億元。

另外，坤悅開發首度進軍北屯區14期重劃區的美和段新案，據了解，該案最初規劃40坪以上的3房產品，但政策急轉彎，目前正在變更設計，未來將推出28~38坪、2~3房產品。

▲坤悅開發董座陳丕岳表示，貼合市場需求2024年3案都將推出2~3房產品。（圖／記者陳筱惠攝）



對此，坤悅開發董座陳丕岳表示：「市場大環境氛圍下，因應市場需求，我們將原本規劃40坪以上產品變更為28~38坪產品，貼近主流需要。」陳丕岳也不諱言：「變更也部分是在總價市場考量下。」

▲坤悅開發近5年營收與每股純益。

面對市場風雨欲來的打房聲浪，陳丕岳表示：「過去營建業歷經成本大幅增加，近幾年坤悅成本控制得宜，第一季毛利已回到25.55%，展望未來將專營自住客，相對不受政策調控影響。」

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