憑什麼只有聯聚建設　能在七期封頂再封王

▲當多數建案還在尋求市場認同時，「聯聚理安大廈」已用建築語彙給出答案，以一種城市情感與生活價值的表達，封頂再封王。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

2024年台灣高階住宅市場在通膨壓力、升息迴圈與房市打炒房政策交織下，整體交易量明顯收斂，尤其近期美國關稅風波再度掀起全球經濟與資產市場的不確定性，進一步壓抑投資信心。但是在市況普遍不振的氛圍中，台中豪宅一哥聯聚建設卻出現「逆勢封王」的強勢案例。當多數建案還在尋求市場認同時，聯聚已用建築語彙給出答案，以一種城市情感與生活價值的表達，封頂再封王。

一鍵登入聯聚建設官網，映入眼簾的一句話「留一盞燈給晚歸的台中人」，11個字深深打動了全台頂尖金字塔族群，房市雖因政策與大環境影響整體降溫，但聯聚的表現卻如逆風飛行般堅定，打造出台中惟二平均「百萬身價」的豪宅社區。業界人士指出：「高階客群的需求從未消失，他們只是更加在意真正的價值與品味」，這也正是聯聚能逆勢熱賣的關鍵。

聯聚建築的風格有多令人過目難忘？許多賞屋過的高資產族群一致指出：「看過這麼多豪宅，惟聯聚次次有新意、有看頭，企業文化的底蘊，在進入門廳的一瞬間就相當有感。」不只是材料與規劃，真正打動人的，是細節的到位、比例的精準、文公尺的講究，以及從坐標出發的尺度拿捏。

▲「出繁華 入寧靜」盡顯「聯聚玉衡大廈」位於台中市最精華的地點，雙塔式設計傲視3公頃秋紅谷公園。（圖／記者陳筱惠翻攝）

成立於1994年的聯聚建設，是少數長年深耕單一區域的品牌建商，其全部已完工與興建中的19件作品，皆座落於七期重劃區，堪稱「七期守護者」。這份對區域的長期經營與品質堅持，讓聯聚逐步累積客層的忠誠度與品牌信賴感。

正如精品的製作精神，聯聚的作品講求地點、比例、燈光、視覺張力的完美平衡，以建築語彙詮釋品牌獨有的聯聚Style。這樣的原創性，不只讓產品具Icon辨識度，更讓每座建築成為城市中經典。

用時間、工法與細節堆疊出來的品牌實力，讓產品自己說話，預售案「聯聚玉衡大廈」以51層雲端式住宅，將成為台中最高住宅，然而其真正的突破，在於產品設計上的再進化。

「出繁華 入寧靜」盡顯「聯聚玉衡大廈」位於台中市最精華的地點，雙塔式設計傲視3公頃秋紅谷公園，戶戶面寬達14.5米、大面窗、低台度設計，均質62坪中坪數設計，將豪宅的舒適度與實用機能融合，適配新世代高階客群的生活樣貌。

據實登揭露，「聯聚玉衡大廈」頂樓戶以單價143.8萬元的驚天價格出售，創下台中史上住宅最高單價，全案平均單價百萬元的新紀錄，震驚業界。在七期，在秋紅谷，在那一條與「聯聚瑞和大廈」，與未來完工後的「『聯聚玉衡大廈』，並肩被稱為「最美綠廊」的街上，聯聚仍舊致力留著一盞燈，照亮的不只是回家的路，更是建築的未來。

▲在新冠肆虐時，七期秋紅谷「聯聚瑞和大廈」打出台中平安撫慰了整座城市。（圖／記者陳筱惠翻攝）

而地段優勢不僅來自地價，而是由城市生活價值形塑。聯聚建設另外一座平均百萬單價「聯聚理安大廈」，以最高單坪142.8萬元、總價全面破億元同時創下紀錄，「聯聚理安大廈」位於台中國家歌劇院第一排，與市政十字園道相接，大坪數的規劃，也印證了豪宅從來不是比價格，而是比誰能留下風格。

回顧聯聚過去30年發展脈絡，其經營模式在業界幾乎找不到第二人，不僅全數為高規精品建築，這種高度集中策略在多數開發商角度看來風險極高，但聯聚用時間證明，這是一種對城市的深情，也是一種品牌的自我要求。

▲當市場還在考量單價與機能時，聯聚已用建築的語言留下了深刻印記，成為一座城市美學的再次升級的最大推手。（圖／記者陳筱惠翻攝）

當前市場仍面臨各式不確定性，但好產品的保值性與創價性再次受到驗證。真正具備核心價值的產品，終將證明自己的定位與實力。聯聚建設擁有獨立的邏輯與節奏，當市場還在考量單價與機能時，聯聚已用建築的語言留下深刻印記，成為一座城市美學再次升級的最大推手。

聯聚憑藉對區域與產品的精準掌握，不僅穩居市場頂端，更藉由「聯聚玉衡大廈」、「聯聚理安大廈」一次又一次證明，真正頂級的產品，不受市況好壞所限制。選擇值得相信的產品，享受生活的當下，更是為下一代創造更好的未來。