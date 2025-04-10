台積電股價失守台積宅怎辦　「斷過頭」開示：棄5%訂金

▲台股連2日重挫台積電無法倖免，失守900元，創有史以來最大跌點，以往領漲的台積宅，現在外界也不看好。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

美國總統川普突喊「關稅政策」延後90天，不過台積電先前受股災波及無法倖免，失守900元大關，以往領漲的台積宅，現在外界也不看好，投資客「帥過頭」建議若近9個月才入手的台積宅，乾脆放棄已繳的5%訂金，斷頭以止損，引來網友熱議為「斷過頭」。

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有網友在PTT分享投資客「帥過頭」對近期預售房市的看法，他建議若是投資客在今年329檔期才購入台積宅，應考慮「斷頭」策略，即放棄已繳的5%訂金，以及時止損。他分析，適用於2024年6月19日以後購入台積宅的投資人。

網友反應相當兩極化，有網友質疑帥過頭的可信度，並戲稱他為「斷過頭大前輩」，暗指其過往投資經驗。也有網友提出不同看法，認為若台積電股價暴跌，資金可能轉進房市避險，台積宅反而有暴漲潛力。

不過針對「斷頭」策略，網友分析，帥過頭指的是6~9個月內追高台積宅的「盤子價」應立即止損，「但沒幾個人做得到」。

▲台積宅屋主透露，他的租客為小護士而非科技業，租客不全依賴台積電效應。（圖／記者張雅雲攝）

PO文也釣出台積宅屋主透露，表示他在高雄楠梓購入台積宅，並強烈反對斷頭策略。他指出：「傻了才會斷頭，斷頭賠了幾十上百萬，有更好的標的可以賺回來？」且當地重大建設利多頻傳，並透露租客為小護士而非科技業，租客不全依賴台積電效應。

麟裕國際實業總經理謝宗澂表示，2~3年前購入嘉義、台南、高雄台積宅的置產族，因當時價格相對低點，目前與市場行情普遍有每坪10萬元以上的價差，多數人選擇穩定持有至交屋，或預售換約獲利賺取價差。

而近期入手的已購客仍有部分為「菜籃族」，趁股市2萬點獲利了結後，將資金轉進台積宅，尋求穩定回報，謝宗澂說：「這群買家多對近期房市波動、信用管制有心理準備，看好未來趨勢，準備長期持有。」

一位不具名代銷業者透露，是否會發生斷頭，多取決為「取得時機」，像是近期房市買氣冷清，部分台積概念區新案因價格競爭加劇價差擴大，去年50萬元取得的新案，近期周邊新案單價還在40萬元，2成的價差讓部分已購客萌生退意，乾脆選擇斷頭，被沒收5~8%自備款離場，將資金重新配置至潛力更高的標的。

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