「類豪宅」屋主交屋爆焦慮　她歷經2次銀行限貸快崩潰

▲「類豪宅」屋主交屋爆焦慮，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在央行第七波信用管制下，即將進入交屋階段的屋主們集體爆發焦慮，台中一名甫交屋的屋主透露，2020年以3500萬元入手西屯區預售案，近期完成交屋，卻歷經2次銀行限貸，讓她快崩潰。

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本來興高采烈換新家，陳小姐透露：「2020年時看中西屯區預售案，當初希望可以接家人一起『同鄰不同戶』，以我的名字下訂了2間分別為3500萬元、3200萬元的預售屋。」

交屋之際碰巧遇到第七波信用管制，在交屋前得知第二戶購屋，貸款最高僅5成，她說：「這個政策沒辦法說嘴，因此只能乖乖補錢。」豈料，後續建商原本配合的銀行「滿水位」，沒辦法配合放款，需重新申請流程，最終再奔波下找到另一間銀行，但變成只能「成數、利率」二則一，最終貸款利率高達3%，讓她相當崩潰。

近期台中市場也盛傳，合約價3800萬元～3999萬元的預售案件，將被銀行認定為「類豪宅」，銀行行員證實：「建商合約成交價可能是3~5年前價格，目前行情容易超越豪宅線，各大銀行現在遵循『從嚴認定』原則，很大機率會採取僅能貸款3成的決定。」

▲自2023年7月1日至今，台中市全區總價交易在3800萬元～3999萬元物件，共有996筆，這些都是很有可能被認定為「類豪宅」的屋主。。（圖／記者陳筱惠攝）

其中在2023年7月1日後的預售屋交易已經不得換約，據實登揭露，自2023年7月1日至今，台中市全區總價交易在3800萬元～3999萬元物件，共有996筆，這些都是很有可能被認定為「類豪宅」的屋主。而台中資深業者認為：「若未來這996筆物件都列入豪宅限制貸款，需補貸差金額高達180億元，這不是打炒房後的漣漪，而可能造成市場海嘯級影響。」

這些屋主本預期可貸款8成驟降到3成，等於要補足5成，以3800萬元試算，就是需要補到1900萬元，銀行行員表示：「這類狀況消費者沒輒，除了補足自備款外就剩解約一條路，但另一層面來說，可以購入這區間總價的消費者也相對有實力。」

而目前台中預售屋案場，普遍的做法是在簽訂合約時，再請消費者確認自身貸款情況，名下戶數多寡，只要購屋總價達到「類豪宅」物件，都得再簽切結書。

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