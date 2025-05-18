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搶當都市小農　台南農地標售8筆入帳千萬元　

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台南市政府地政局辦理農地公開標售，共公告標售25筆土地，最終標脫8筆。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

都市小農夯！台南市政府地政局辦理農地公開標售，共公告標售25筆土地，吸引18封標單投標，最終標脫8筆，脫標率32%，總脫標金額1008萬元，最熱門農地出現在西港，吸引4組人馬搶標。專家表示，此次標售也算踴躍，研判以自用需求為主。

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台南市政府地政局表示，本次標脫土地位於學甲、西港、安定、後壁、鹽水等5區，皆為特定農業區農牧用地，共有25筆土地，最後標出8筆，脫標率32%，總標售金額1008萬元，皆為自然人得標。

台南市地政局表示，西港區劉厝段1934地號土地因形狀方整，吸引4組人馬競標，為本次最受歡迎農地，最終以每坪9051元得標；學甲區草坔段1138地號土地面積最大約333.66坪，以每坪4628元標脫。

而安定區六塊寮段1880-1地號土地，坪數168.2坪，得標價355萬元，並以每坪2萬1107元成為單價最高標的。

標號 地段 地號 面積(坪) 標售單價(定價) (元/㎡) 標售總價(定價) (元) 標售人姓名 標售單價(得標) (元/㎡) 標售總價(得標) (元)
2 學甲 草???? 1138 333.6 1000 110萬3000 賴OO 1,400 154萬4200
3 後壁 嘉田 36 189.3 780 48萬8280 王OO 813 50萬8888
4 後壁 嘉田 86 286 780 73萬7880 顏OO 795 75萬2200
5 後壁 嘉田 188 286 780 73萬8660 鄭OO 794 75萬2200
12 鹽水 舊營段 906-1 51.4 3500 59萬5000 陳OO 3,569 60萬6666
16 新營 太子宮段 100-1 58.6 1400 27萬1600 許OO 1400

27萬1600
18 西港 劉厝 1344 232 1800 138萬600 林OO 2738 210萬
25 安定 六塊寮 1880 168 5100 283萬5600 吳OO 6385 355萬
合計       1605   815萬620      1008萬5754

▲台南市政府地政局2025年農地重劃區抵費地及零星集中土地開標結果。資料來源：台南市地政局（ETtoday製表）

台南市地政局長陳淑美表示，農地重劃後配置完善的農水路，農路拓寬、水路暢通，利於耕作，本次標出的學甲、安定土地，周邊農田種植水稻、玉米、芝麻等作物，農業資源豐富，標售所得款項將全數用於農地重劃區農水路更新改善工程及管理維護，提升農民通行便利性及農特產品運銷效率。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，本次標售土地單價及總價偏低，入手門檻低，吸引不少民眾投標，標脫土地位於學甲、西港、安定、後壁、鹽水等非市中心區域，與目前的都市計畫區農地單價約6~7萬元相比，行情相對偏低，且無特定開發計畫，研判以自用需求為主。

龍閣廣告副總陳雨利說：「此次標售的土地面積都不大、總價相對親民，標售狀況屬熱絡，加上基地多鄰近住宅區，總價CP值高，符合想當都市農夫的民眾需求。」


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關鍵字：台南農地標售自用都市小農農地重劃

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