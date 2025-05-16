高雄買房「寬限期後月繳3萬」　他年收沒破百被勸退！結局神轉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名網友先前在蛋白區買了間總價900萬的房子，並用新青安貸款8成、寬限期3年，而年收未破百的他，讓不少人擔憂，未來會繳不出房貸，沒想到結局神轉，就有人忍不住直呼，「有老爸靠幹嘛不直接買蛋黃區？」

網友在Dcard發文提到，兩個月前終於在高雄買了一間三房含平面車位，總價900萬元，蛋黃區買不起只好買在蛋白區，用新青安貸款8成，寬限期3年，寬限期內每個月繳1萬4000元，寬限期後則月繳3萬。

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他接著表示，個人年收落在60萬-100萬，多寡要看業績，「大家都在好奇，寬限期到了錢繳不繳得出來，又說等著收法拍屋之類的話，老實講我也很好奇我能否繳得出來，還好是在自己家裡的公司上班，若繳不出來再跟老爸說要漲薪水就好。」

最後，原PO也驚呆直呼，「聽到同一建案的兩房出租，一個月租2萬5000元，我還想說有病才跟你租，沒想到2個禮拜就租出去了，真的是貧窮限制了我的想像。」

對此，網友們紛紛回應，「有爸靠就直攻蛋黃區了，有爸靠不可恥，可恥的是靠爸還敗光光」、「有買房就是好的開始」、「有爸靠當然敢買，就像有錢人不怕創業失敗一樣」、「一樣家裡支援，高雄火車站旁邊1200萬，新青安尬到滿40年，但沒辦寬限期，這樣算蛋黃區嗎」。