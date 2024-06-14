ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

Q1最熱銷預售案「單季狂賣876戶」　在地曝：傳3天就完銷

▲▼高雄,孟學苑,三民區,彈性付款,輕鬆付,實價登錄 。（圖／記者張雅雲攝）

▲第一季全台預售屋前10大熱銷案，由高雄市三民區「孟學苑」奪冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台房市到處都是題材，買氣熱鬧滾滾。根據房仲統計，第一季全台預售屋前10大熱銷案，高雄市三民區「孟學苑」交易量共876戶，銷售速度是單季全台最快，第二名則是位於嘉義「AI世界城」受惠台積效應，單季狂賣689戶，成為買氣大黑馬。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

永慶房產集團依內政部實價登錄資訊彙整Q1交易量前10預售住宅建案，建案分布於5個縣市、9個行政區，多集中在北台灣的桃園市與新北市。

其中，高雄市「孟學苑」Q1熱銷876戶，位居第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，三民區是高雄的傳統房市熱區，「孟學苑」平均交易單價每坪44萬元，雖高於周遭住宅行情1~2成，但周邊屋齡20年內的住宅相對稀少，讓該預售建案吸引大量民眾購買。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該案位於北高，具台積電設廠題材，加上建案主打低自備優付方案，民眾自備6%，由建商提供無息貸款14%，交屋後分期繳交，一開案就造成市場轟動，更傳出3天就完銷，買氣相當驚人。

謝哲耀分析，雖然單價相對較高，降低自備款來滿足首購客需求，民眾也埋單，買氣相當驚人。而同樣進榜的「橋科大極」也是具產業題材，短時間就完銷。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲第1季全台十大熱銷預售屋建案。（圖／永慶房產集團提供）

此外，享台積紅利的熱銷案，還有單季交易量第二的「AI世界城」，位於嘉義縣朴子市，成買氣大黑馬。觀察前10大熱銷案平均總價，建案總價帶大多落在1500萬元內，顯示建商近期推案趨向採取小坪數、低總價，加速產品去化，至於新北市建案總價帶則以平均總價2000萬元內銷售表現佳。

榜單中總價最高的建案，為新北市中和區「META PARK」，平均總價高達3143萬元，Q1也有330戶交易量，平均交易單價72.9萬元、是榜上單價與總價最高的建案。

陳金萍補充，「META PARK」基地鄰近公園、捷運站、大型商場以及科技園區，加上建商口碑、不同坪數的產品相當多元，吸引不同需求的購屋族群，第一季便熱銷330戶。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

關鍵字：預售熱銷高雄嘉義永慶不動產

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

第二戶限貸6成「貸不到足額」無法交屋怎麼辦？網喊：一成還好

中央銀行13日召開2024年第2季理監事會議，雖然政策利率維持不變，但調升新台幣存款準備率，並祭出第六波打房。對此，就有網友好奇拋問，若之後貸不到足額而無法交屋，要怎麼辦？貼文曝光後，引發討論。

7分鐘前

婚後想搬出去住！婆家質疑「不想盡孝」　她嘆：被情勒

婚後要自己搬出去住，還是住在婆家？一名女網友發文表示，她和老公已經登記結婚且有孩子，但尷尬的是，娘家堅持要辦婚禮才算真的結完婚，老公那邊則覺得登記就算結完婚，現在公婆質疑她是因為不想盡孝才要在外租屋，讓她覺得被情緒勒索。貼文曝光後，引發討論。

32分鐘前

開冷氣前「先做2件事」更快變涼！　台電：1年省電10％

端午節過後台灣迎來了高溫濕熱的夏季。對此，台電粉專也提醒民眾，開冷氣前先做這2件事，不僅可以讓冷氣吹起來更涼，還能夠更省電喔。

1小時前

西區之最！勤美商圈巴洛克8樓建物　開128萬找租客

單月租金破百萬元的物件在台中市不算常見，近期隨著商圈發展、房市暢旺，陸續有不少百萬級別物件在市場上招租。其中創下西區之最的就是位於勤美商圈周邊整棟8層樓巴洛克建物，開價128萬元，信義房屋專家認為該物件總價高，預計還會在市場上流通一陣子。

1小時前

寶佳出手南太平　5.7億進補1364坪竹林地

位於南太平的「泓大重劃區」總面積約5.25公頃，過去是一片竹林，寶佳機構在1月以總價5.7億元買進土地面積1364坪，換算每坪單價42萬元，創下該重劃區單價新高，信義房屋專家表示，長億周邊重劃區有著南太平少有純住宅生活氛圍，基地達千坪以上才能蓋大樓。

3小時前

高雄僅存唱片行一招求生　老闆自嘲：用愛發電

都說時尚是10年一循環，近年輪到音樂工業復興，這2年黑膠唱片又開始流行。高雄連鎖唱片行雖然全部熄燈，不過還有獨立唱片行老闆在自家店面用愛發電，老闆James說：「如果單純選擇開間個性小店，只賣黑膠唱片，經濟規模應該很快做不下去。」

4小時前

中台灣營建股王挾帶233億案量　宣示未來6成推2房

台中營建股王櫻花建（2539）今召開股東會，董事長陳世英接受採訪針對昨（13）央行出手信用管制表示對房市的衝擊可用4字「短空長平」看待，面對已購戶遇到管制他提出「補足價金、退戶、換名」三種方式因應，面對未來市況，未來推案2房成主流，佔比達6成。

4小時前

Q1最熱銷預售案「單季狂賣876戶」　在地曝：傳3天就完銷

全台房市到處都是題材，買氣熱鬧滾滾。根據房仲統計，第一季全台預售屋前10大熱銷案，由高雄市三民區「孟學苑」奪冠，交易量共876戶，銷售速度是單季全台最快，第二名則是位於嘉義「AI世界城」受惠台積效應，單季狂賣689戶，成為大黑馬。

5小時前

第二戶限貸6成「算溫和」　國建董座：房價不跌致買氣續熱

央行再出手調控房市，國建董座張清櫆受訪時表示，本次算是溫和的政策，預售買氣多少受影響，但對整體市場衝擊不大，估下半年房市仍將溫和成長。他說，今年房市買氣熱，就是因為房價跌不下來，消費者認為現在不買、以後更貴。

5小時前

7都第2戶限貸六成！買新竹房多備500萬　PTT看準「2地」一堆人搶

央行昨（13）日宣布祭出第6波房市管制措施，下調6都與新竹縣市第二戶的貸款成數，從原先的7成降至6成，一名新竹網友表示，這一波管制，殺得他措手不及，如果在新竹買房，多準備一筆錢隨便都要200-500萬元，好奇接下來大家會把買房得目標放在哪？對此，不少網友點名苗栗以及嘉義。

5小時前

台中暴怒婦突甩女大生7巴掌　學生見義勇為推倒她....警強制送醫

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

月入4萬「房貸17k」累炸了　..

開冷氣前「先做2件事」更快變涼..

爸媽買整間學校　女兒入住公開超..

台中公認「最強巷弄」　300公..

屢包紅包給鄰　獨居伯被控「滋擾..

第六波打房「貸款成數再緊縮」　..

跌破富人眼鏡！　高雄「前第一豪..

內政部：少數人特意操作新青安

賭「第二戶限貸不變」願發百份雞..

買大樓突被屋主要求「付1費用」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

第二戶限貸6成！貸不到足額無法..

婚後想搬出去住！婆家質疑「不想..

開冷氣前「先做2件事」更快變涼..

西區之最！勤美商圈巴洛克8樓建..

寶佳出手南太平　5.7億進補1..

高雄僅存唱片行一招求生　老闆自..

中台灣營建股王挾帶233億案量..

Q1最熱銷預售案「單季狂賣87..

第二戶限貸6成「算溫和」　國建..

7都第2戶限貸六成！PTT點名..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366