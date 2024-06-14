Q1最熱銷預售案「單季狂賣876戶」　在地曝：傳3天就完銷

▲第一季全台預售屋前10大熱銷案，由高雄市三民區「孟學苑」奪冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導



全台房市到處都是題材，買氣熱鬧滾滾。根據房仲統計，第一季全台預售屋前10大熱銷案，高雄市三民區「孟學苑」交易量共876戶，銷售速度是單季全台最快，第二名則是位於嘉義「AI世界城」受惠台積效應，單季狂賣689戶，成為買氣大黑馬。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」 新一波緊箍咒要來了嗎？

永慶房產集團依內政部實價登錄資訊彙整Q1交易量前10預售住宅建案，建案分布於5個縣市、9個行政區，多集中在北台灣的桃園市與新北市。

其中，高雄市「孟學苑」Q1熱銷876戶，位居第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，三民區是高雄的傳統房市熱區，「孟學苑」平均交易單價每坪44萬元，雖高於周遭住宅行情1~2成，但周邊屋齡20年內的住宅相對稀少，讓該預售建案吸引大量民眾購買。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該案位於北高，具台積電設廠題材，加上建案主打低自備優付方案，民眾自備6%，由建商提供無息貸款14%，交屋後分期繳交，一開案就造成市場轟動，更傳出3天就完銷，買氣相當驚人。

謝哲耀分析，雖然單價相對較高，降低自備款來滿足首購客需求，民眾也埋單，買氣相當驚人。而同樣進榜的「橋科大極」也是具產業題材，短時間就完銷。

▲第1季全台十大熱銷預售屋建案。（圖／永慶房產集團提供）

此外，享台積紅利的熱銷案，還有單季交易量第二的「AI世界城」，位於嘉義縣朴子市，成買氣大黑馬。觀察前10大熱銷案平均總價，建案總價帶大多落在1500萬元內，顯示建商近期推案趨向採取小坪數、低總價，加速產品去化，至於新北市建案總價帶則以平均總價2000萬元內銷售表現佳。

榜單中總價最高的建案，為新北市中和區「META PARK」，平均總價高達3143萬元，Q1也有330戶交易量，平均交易單價72.9萬元、是榜上單價與總價最高的建案。

陳金萍補充，「META PARK」基地鄰近公園、捷運站、大型商場以及科技園區，加上建商口碑、不同坪數的產品相當多元，吸引不同需求的購屋族群，第一季便熱銷330戶。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」 新一波緊箍咒要來了嗎？