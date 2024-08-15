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她看房驚見「大廳沒裝冷氣」！　網曝1嚴重缺點：找不到人

▲▼保全,警衛,物業。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO看完房意外發現大廳沒有冷氣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者郭卉寧／綜合報導

每個人看房都有各自在意的地方。就有一名女網友指出，最近看到不錯的物件，但發現大廳竟然沒有冷氣，讓她有點介意，且之後要其他住戶負擔裝冷氣的錢也不太可能，因此好奇大家是否能接受大廳沒裝冷氣。對此，就有人表示，沒裝冷氣可能會不好找物業。

原PO在Dcard發文表示，最近看了不少房，從中古屋、新建案到預售屋都有，其中有個物件還不錯，但要離開時，突然看到大廳在使用工業電扇，才發現大廳完全沒有裝冷氣，「朋友認為根本不重要，反而裝冷氣，管理費會多很多。」但她覺得夏天回家要先經過悶熱的大廳，就不太能接受，「就算入住後，要他住戶同意裝冷氣也不太可能，不知道大家能否接受大廳沒有裝冷氣？」

貼文曝光後，網友看法分成兩派，不少人認為大多時間不會待在大廳，確實沒有裝冷氣的必要，「就算有冷氣，住戶也不一定會同意保全開的」、「大廳要經過也不會花超過一分鐘啊，很熱有蚊蟲也跟妳沒太大關係，就當作出門一樣看待，趕快回家就好了」、「我們社區大廳也沒冷氣，但前後有門打開很通風，覺得非常沒必要裝冷氣浪費」、「公共電費不開冷氣就常常快一千塊了，蠻好奇大廳開冷氣會變多少錢，如果每個月需要再加個一千，那我寧願在家自己吹」。

但也有人覺得，大廳是社區的門面，且沒冷氣可能會找不到物業，「比較要擔心的是，因為沒冷氣找不到物業公司」、「我家大廳有空調耶，雖然沒到很強，但走進去就涼涼的很舒服」、「大廳沒冷氣可以提供保全吹真的超沒人性，完全不會想買，那樣社區應該也不會有比較好管理」、「大廳沒冷氣無法，畢竟大廳是一個社區的門面，裝了冷氣日後要不要開是一回事，但如果連裝都不裝，這社區會給人一種小氣、窮酸的感覺」。

關鍵字：建案看房冷氣物業保全Dcard

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