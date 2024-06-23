居民怒控「擋住富士山」！竣工住宅將拆除　日本嚴格規範建物高度

▲東京都國立市富士見通，左為2018年大樓尚未興建時的景觀，右為大樓完工後遮蔽富士山的景觀。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠疫情結束後重啟國外遊客觀光，富士山又再度多次登上新聞版面，不僅遊客在當地超商隨意穿越馬路拍照，導致當局決定在道路旁設置黑幕，政府也決定在登山道路酌收費用、管制入山人潮，而位於東京都國立市的10層樓新建住宅，更因為擋住市民觀賞富士山的視線而慘遭抗議，最後建商決定拆除。

根據日媒《東京新聞》，日本當地建商積水房屋株式會社（總部位於大阪）在東京都國立市，沿著當地知名觀景道路「富士見通」興建30公尺高、10層樓的公寓住宅「GRANDE MAISON國立富士見通」，總戶數達18戶，每戶以7000至8000萬日圓（約新台幣1643萬元）的價格販售，距離JR中央線國立站約700公尺。

其實這棟住宅建案命運十分多舛，因為東京都國立市富士山見通原是日本國土交通省2005年所選定的「關東富士見百景」之一，成為眺望富士山美景的其中一座打卡勝地，也因此原本建商所計畫的興建高度達36公尺，最後因為2021年興建計畫公開後遭到當地居民反對，為了不讓建築物遮蔽富士山景觀，只能修改成30公尺。

▲被當地居民指控遮蔽富士山景觀的住宅建案。（圖／翻攝自X）

住宅興建之初，國立市都市建設審議會就曾批評，認為該棟住宅建案「和景觀之間的調和非常具有違和感」，市議會也曾全員一致通過當地對於建設計畫改變的陳情，只不過去年冬季建築總體建設幾近完成時，其高度果然擋住民眾從道路遠眺富士山的美景，視野慘遭遮住一半以上。

為了挽回企業形象，建商最後只能於6月4日向市役所遞交文件，宣布未來將會「作廢全拆」。

報導指出，其實國立市當地居民對於富士山景觀維護的議題上相當團結，早在20年前當地推出14層樓高公寓住宅建案時，就普遍遭到附近居民一致反對，甚至向法院針對建商提出訴訟。

事實上，日本對於高層建築是否影響周邊景觀的議題可以說是相當看重，位於島根縣松江市殿町的城堡「松江城」是重要史蹟，因此市長上定昭仁今年4月在記者會表示，必須針對松江城周邊建築物的高度限制進行大幅修改，制定相關「眺望基準」，防止市民從天守望去東南西北方向山脈稜線的視野被建築物遮擋。