ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全球「最難買房10大城市」榜首在亞洲　買房成不可能的任務

「國際住房負擔能力」最新報告就列出全球10大最難買房城市，香港位居榜首。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

全球各地房價水漲船高，想晉升有殼族難度越來越高。「國際住房負擔能力」（Demographic International Housing Affordability）最新報告就列出「不可能買得起」（impossibly unaffordable）的10大最難買房城市，當中美國城市就占據一半，第一名則來自亞洲，以蟻居和天價租金聞名的前亞洲金融中心——香港。

根據《CNN》報導，這份報告20年來一直追蹤全球的房價報告，針對8個國家、94座主要市場進行調查，比較城市的平均收入與平均房價，衡量需求者買房的負擔能力（房價中位數除以家庭收入中位數總額）。

報告中10大最難買房城市的榜首由香港奪下，是榜單上唯一的中國城市，除了地狹人稠導致小小公寓需要天價租金，香港的房屋擁有率只有51％，在所有調查城市裡敬陪末座。反觀新加坡因政府多年來執行公宅的承諾，房屋擁有率達到89％。

名單中美國西岸城市如聖荷西、洛杉磯、舊金山等城市皆上榜，加拿大有溫哥華、多倫多，澳洲則有雪梨、墨爾本、阿得雷德。

10大最難買房城市

  1. 香港
  2. 雪梨
  3. 溫哥華
  4. 聖荷西
  5. 洛杉磯
  6. 檀香山
  7. 墨爾本
  8. 舊金山&阿得雷德
  9. 聖地牙哥
  10. 多倫多


更多鏡週刊報導
板橋某婦產科爆「男醫師挑逗病患私密處」　猥褻問診害人妻崩潰患PTSD
【有片】三寶熱褲妹逆向衝來　「彎腰倒奶9秒震撼11萬人」網暴動喊：本斥但大
台大教授立委退時力批在野「自我膨脹成太上皇」　黃國昌：虛心傾聽

關鍵字：鏡週刊房產買房房價

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

全球「最難買房10大城市」榜首在亞洲　買房成不可能的任務

全球各地房價水漲船高，想晉升有殼族難度越來越高。「國際住房負擔能力」（Demographic International Housing Affordability）最新報告就列出「不可能買得起」（impossibly unaffordable）的10大最難買房城市，當中美國城市就占據一半，第一名則來自亞洲，以蟻居和天價租金聞名的前亞洲金融中心——香港。

4小時前

新加坡「沙發房」出租限女性　網見玻璃櫃倒影大驚：有點問題

當外出生活租房子的時候，會期望房東附哪些基本家具呢？新加坡一則租屋訊息引起關注，因為屋主宣稱每月租金730新幣（約新台幣1.7萬元）可包水電與WiFi費用，但並未提供床鋪，且限女性。另外部分網友發現房源照片裡面有一名上身赤裸的男子，卻只開放女性承租，引發論戰。

9小時前

管理費漲2倍！住戶怒拒繳「積欠14期」　管委會提告結果曝

高雄一名楊姓屋主、及連姓住戶積欠社區管理委員會長達14期管理費，總計金額共2萬8280元。管委會多次催討，但均未獲理會，管委會不得已只好提告要求給付。高雄地院審酌，屋主楊男應給付管委會新台幣2萬8280元，得假執行。可上訴。

9小時前

他買中古房卻飄異味「整天開窗通風也沒用」！　網推搭配1電器

如果房間突然出現異味，該怎麼做呢？就有網友發文表示，最近買入中古房，全室重新批土油漆，衛浴設備都換掉，目前也是24小時開窗通風，但房內卻瀰漫著一股味道，讓他相當苦惱。對此，不少人指出，除了開窗外，應該要搭配「1電器」。

11小時前

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

全台營建業面臨缺工的問題已非秘密，而隨著政策大目標ESG永續發展議題，不少業者也憂心成本加劇問題，特別是碳排、能源使用大戶的房地產相關產業，即將面對碳稅開徵，更有營建業自曝：「台中問題將是最嚴峻的，明年核彈級災難要來了！」

12小時前

家中「這1風水」超重要！命理師示警：太亂會嚇跑貴人害慘子孫

買房、租屋除了考量價格、地點外，有時也要考慮風水問題，以免越住運勢越差。命理師湯鎮瑋就指出，居家住宅有3風水格局關係到家庭和樂及後代子孫，分別是客廳廚房、床的擺設方向以及後陽台。

12小時前

備200萬頭期「想買雙北2房大樓」超絕望！網勸退：至少500萬↑

許多人努力工作賺錢，就是希望能買一間屬於自己的房子，不過現在房價上漲，讓許多想買房的人卻步，一名網友表示，好不容易存到200萬元頭期款，想在新北買間房子，但看來看去都沒有看到喜歡的，想買間1000萬元房子好難，讓他感到絕望，貼文掀起網友討論。

13小時前

想住電梯透天！他一算「要歐印3間出租房」爆猶豫　一票人狂勸

一名網友現居一棟小透天，同時擁有３間出租的小套房，最近他有意購入更大的電梯透天，但必須將出租房全售出，才能支付頭期款及減輕未來房貸的負擔，這讓他陷入抉擇。對此，網友們一面倒搖頭，直呼「住太大只會開心一陣子，等到打掃累了，就會懷念以前了。」

13小時前

達人曝桃園人購屋習慣！「這2區」超妙　在地人狂笑：壁壘分明

每個地區的購屋習慣不同，房產專家何世昌在粉專就分享他的觀察，「說到桃園人的購屋習慣，我覺得最特別的當屬桃園區、中壢區」，因為兩區的人都不太會到另一區買房，且地域認同度涇渭分明，住桃園區的人會說自己是桃園人、住桃園，住中壢的民眾往往講自己是中壢人、住中壢，相當有趣。

13小時前

看房要先下訂鎖戶、買房要配貨　引購屋族不滿

房市買氣火熱，2房因總價較低，降低購屋門檻，出現搶房現象。近期傳出南部有預售案開賣，因為2房太搶手，購屋族如果想買2房，必須先買3房，讓購屋愈來愈像買精品，還要先配貨才買得到，專家表示，這類有條件的入手方式，就看民眾能否接受。

14小時前

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

憂成本加劇　營建業者爆：明年核..

全球「最難買房10大城市」榜首..

管理費漲2倍！住戶怒拒繳「積欠..

竹北預售案衝8字頭　網友指「正..

雅房出租限女性　網一看大驚：有..

住新竹南寮8年「房仲沒說的事」..

快20年中古屋　屋主開「附近新..

他買中古房卻有異味！網推開窗＋..

看房要先下訂鎖戶、買房要配貨　..

先匯款再看屋！租屋詐騙層出不窮..

ETtoday房產雲

最新新聞more

全球「最難買房10大城市」榜首..

雅房出租限女性　網一看大驚：有..

管理費漲2倍！住戶怒拒繳「積欠..

他買中古房卻有異味！網推開窗＋..

憂成本加劇　營建業者爆：明年核..

家中「這1風水」超重要！太亂會..

備200萬頭期「想買雙北2房大..

想住電梯透天！他一算「要歐印3..

達人曝桃園人購屋習慣　「這２區..

看房要先下訂鎖戶、買房要配貨　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366