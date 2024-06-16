全球「最難買房10大城市」榜首在亞洲　買房成不可能的任務

圖文／鏡週刊

全球各地房價水漲船高，想晉升有殼族難度越來越高。「國際住房負擔能力」（Demographic International Housing Affordability）最新報告就列出「不可能買得起」（impossibly unaffordable）的10大最難買房城市，當中美國城市就占據一半，第一名則來自亞洲，以蟻居和天價租金聞名的前亞洲金融中心——香港。

根據《CNN》報導，這份報告20年來一直追蹤全球的房價報告，針對8個國家、94座主要市場進行調查，比較城市的平均收入與平均房價，衡量需求者買房的負擔能力（房價中位數除以家庭收入中位數總額）。

報告中10大最難買房城市的榜首由香港奪下，是榜單上唯一的中國城市，除了地狹人稠導致小小公寓需要天價租金，香港的房屋擁有率只有51％，在所有調查城市裡敬陪末座。反觀新加坡因政府多年來執行公宅的承諾，房屋擁有率達到89％。

名單中美國西岸城市如聖荷西、洛杉磯、舊金山等城市皆上榜，加拿大有溫哥華、多倫多，澳洲則有雪梨、墨爾本、阿得雷德。

10大最難買房城市 香港 雪梨 溫哥華 聖荷西 洛杉磯 檀香山 墨爾本 舊金山&阿得雷德 聖地牙哥 多倫多



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