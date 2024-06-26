杜拜購物中心豪撒132億擴建！　連通世界最高樓「哈利發塔」

▲杜拜購物中心宣布擴建。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

杜拜購物中心（The Dubai Mall）作為世界最大的購物中心之一，正計劃進行擴建，預計耗資約15億迪拉姆（4.08億美元）。這個位於阿拉伯聯合大公國商業首都的龐大且奢華的購物中心，已經擁有1200家店鋪和200個餐飲攤位，並計劃新增240家豪華商店和餐飲場所。此次擴建反映了杜拜致力於成為全球頂級目的地的雄心。

杜拜購物中心（The Dubai Mall）是世界上最大的購物中心之一，這次計劃進行的大規模擴建將耗資約15億迪拉姆（4.08億美元，約新台幣132億元）。這個龐大的購物綜合體位於阿拉伯聯合大公國的商業首都，已經擁有1200家商店和200家餐飲攤位，還包括一個容量達1000萬公升的水族館、一個奧林匹克規格的滑冰場、室內中國城、虛擬實境公園、室內SEGA主題公園和世界上最大的糖果店之一。購物中心的總樓面積達1200萬平方英尺，並且與世界上最高的摩天大樓哈利法塔相連。

此次擴建計劃由購物中心的開發商伊瑪爾地產（Emaar Properties）於6月初宣布，將新增240家豪華商店和餐飲場所。伊瑪爾地產的創始人穆罕默德·阿拉巴爾（Mohamed Alabbar）在聲明中表示，「新的杜拜購物中心擴建計劃是對全球最受歡迎景點之一的重大補充」，並宣稱這一計劃反映了杜拜進一步鞏固其「全球頂級目的地」地位的雄心。

自COVID-19疫情以來，杜拜的經濟一直在蓬勃發展。這座城市在疫情初期迅速推行了疫苗接種計劃，並向旅遊和商務活動開放，而當時世界上大部分地區仍處於封閉狀態。阿聯酋還推出了遠程工作簽證和十年「黃金」簽證，並放寬了外國企業所有權法規，成功舉辦了2020年世博會和COP 28等重大國際活動。自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，杜拜的旅遊和房地產收入激增，吸引了大量俄羅斯人來到這個沒有制裁的溫暖海岸。

根據《海灣新聞》的報導，到2023年9月，杜拜在該年上半年簽發的居留簽證數量相比前一年同期增加了驚人的63％。同年，杜拜購物中心接待了創紀錄的1.05億遊客，比2022年增長了19％。

伊瑪爾地產是一家總部位於杜拜的跨國房地產開發商，其兩大股東是杜拜統治者穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆和阿聯酋主權財富基金杜拜投資公司。根據其網站顯示，到2022年底，該公司的淨資產價值達到376億美元（約新台幣1.2兆元）。今年2月，伊瑪爾創始人宣布計劃在杜拜溪港地區建設一個新的購物中心，根據《哈利時報》的報導，這個購物中心將允許遊客乘坐電動汽車駛入。