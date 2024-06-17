水湳首發案完工　一查連「特殊交易」都轉手獲利





▲水湳經貿園區首發個案「達麗創世紀」目前率先完工交屋，經查，600戶住宅量體交易轉手皆為獲利出場，連「特殊交易」帳面都獲利百萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中水湳經貿園區，近年來引起廣泛關注，不僅是台中少數預售屋房價媲美七期重劃區的區段，也因重大機能陸續動工、完工，成為預期未來取代七期的核心地段，區域內首發個案「達麗創世紀」目前率先完工交屋，經查，600戶住宅量體交易轉手皆為獲利出場，連「特殊交易」帳面都獲利百萬元。信義房屋提醒，目前市場上流行的2房格局，在室內坪數上會有不小落差，眼見為實才是上策。

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「達麗創世紀」基地面積4790坪，為住宅600戶、店面39戶的大型社區，近期進入完工交屋時序，整體社區均價落在單價34萬元，不過目前歷史新高單價已經來到62.75 萬元。連親友、園中之間的「特殊交易」帳面都獲利百萬元。

▲「達麗創世紀」獲利一覽表。

經查實價登錄，目前有轉手紀錄的來到20戶，帳面獲利最豐的為4樓戶，錢一手屋主以預售價1465萬元購入41.9坪物件，轉手賣出2140萬元，帳面獲利高達675萬元，也讓單價從38萬元一路飆升至58萬元，新屋主等於一坪加價20萬元。

過去以3字頭入手的新任屋主Ａ先生就透露：「最近社區常有房仲出沒在各大群組，尋問是否有物件出售，即便對方已表示總價可以加價400萬元，但也很少人要出售，甚至還反問房仲有沒有社區物件，要加碼一戶置產。」

▲水湳利多主建物都已經有其雛形，話題性依舊豐富，業者認為還是有漲幅空間。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，信義房屋逢甲上安店經理周子凡表示：「水湳最早的個案就是『創世紀』預售價格當時落在30萬元～40萬元，當時2房平車入手大概1200萬元上下，現在沒有1600萬元可能買不太到，至於會造成熱賣的原因，其實就是房價推升，水湳目前幾個大案定錨2房平車2千萬元左右，所以新成屋壓在1500~1800萬元，不少購屋族會覺得比較便宜。」

不過周子凡提醒：「部分購屋族對於2房產品的坪數定義會因預售屋市場走升有落差，光就室內坪數來看，同樣是2房，就有14坪、18坪、20坪的差別，成屋優勢就是看得見實際格局。」

周子凡說，目前市場上對於中古屋選擇性很少，以周邊成屋400戶社區2房平車拿出來賣的才1間，水湳利多主建物都已經有其雛形，話題性依舊豐富，也造就目前即便成屋價格6字頭，購屋族認為還是有漲幅空間。

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