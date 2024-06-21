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日本閒置空屋問題嚴重「拉低周邊不動產」　經濟損失估3.9兆日圓

▲▼日本閒置空屋問題嚴重。（圖／翻攝自akiyabanks.com）

▲日本空屋問題嚴重。（圖／翻攝自akiyabanks.com）

文／中央社

日本民間團體試算，長期閒置的空屋拉低周邊不動產價格，在日本全國所造成的經濟損失截至2023年為止的5年間上看3.9兆日圓（約新台幣8158億元）。

日本經濟新聞報導，這是由企業與研究機關等15個團體組成的「全國空屋對策聯盟」根據日本總務省4月底公布的2023年住宅及土地統計調查，以及東京大學「不動產創新研究中心」的研究，所推算出的數字。

總務省統計，扣除出租、轉售與作為別墅之用等空屋，截至2023年10月1日，長期無人居住的閒置空屋多達385萬戶，比2018年增加37萬戶。而385萬戶閒置空屋中逾7成是獨棟住宅。

在多個地區查證後，閒置空屋周邊半徑50公尺內的地價呈現下跌趨勢，由於閒置空屋庭院的樹木叢生、害蟲與害獸出沒，有影響治安之虞等關係，可能讓想搬到附近的民眾減少。

根據過去空屋地理條件等因素推估，截至2023年新增的獨棟住宅閒置空屋之中約8成會造成影響來推算，因地價下跌帶來的損失截至2023年的5年間上看約3.9兆日圓。

報導指出，這可能會導致出售或出租周邊住宅更加困難或是交易停滯，進而引發閒置空屋增加的惡性循環。

根據日本政府國土交通省（簡稱國交省）的公告地價，住宅地價截至2024年連續3年攀升。報導指出，閒置空屋可能「暗中」抑制了公告地價的上漲幅度。

不過這次試算不包含社區大樓的閒置空屋。這種案例也會產生屋主不明、積欠管理費與修繕費等問題，缺乏適當的日常管理或維修，也會成為社區大樓價值下滑的原因。

總部位在東京都品川區的不動產鑑定公司「東京鑑定」的高級主任研究員井出武指出，「（空屋經濟）損失額之後可能會加速增加」，閒置空屋增加的地區中許多住宅僅有老年人居住，這些房子日後可能會成為閒置空屋。

井出分析，「日後可能被閒置的空屋，若繼承人放棄繼承等狀況，可能會導致地價損失如滾雪球般增加」。

關鍵字：空屋日本房市東京房市房產雲東京

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