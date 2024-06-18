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獨居翁「屋裡擺30多尊神明」！民俗專家揭密：搬家前須先做1事

台中一名獨居老翁，家中擺了30多尊神明。（圖／三立新聞提供）

▲台中一名獨居老翁，在租屋處擺放了土地公、濟公等30幾尊眾神明。（圖／三立新聞提供）

圖文／CTWANT

台中一名獨居的林姓老翁，因為高齡78歲，無法獨自生活，靠著社福團體的協助搬家，並入住護理之家，不過志工進屋收拾，發現家中竟擺放了30多尊神明，包括土地公、濟公等，最好只好請來民俗專家協助「退神」。

據《三立新聞》報導，78歲林爺爺因為生理機能逐漸退化，生活無法自理，在老人福利基金會的協助下，入住護理之家，但6名志工前往屋內收拾時，發現每個角落擺放著大小神尊，土地公關公、濟公、彌勒佛以及觀音等，多達30幾尊神像，一時不知如何是好。

弘道基金會台中服務處長陳國慶指出，包含神明的神像，另外有一些供奉的器具，還有一些佛珠掛畫掛像，「那在退玩神之後，我們大概有10位同事加志工，去幫阿公把他家裡面一些大小東西去做打包清理」。

民俗專家蔡滕說明，有些神尊因為外力損壞，還有些自然龜裂，可能需要「退神」，重新去整修。假如請出祖先，可以送到佛塔或廟塔。

林爺爺的宗教信仰十分虔誠，順利完成退神儀式後，代表將他內心重視的牽掛，好好妥善處理，但高齡化的趨勢，使得銀髮族需轉移居住處所，家裡原先供奉的神明和祖先也必須設法安置，成為令一種社會現象。

◎民俗說法，僅供參考。

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