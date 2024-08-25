他好奇「有人沒看房就出手？」　一票人認：買完才知長怎樣

▲原PO好奇是否有人沒去看過房就直接出手。（示意圖／資料照）



記者郭卉寧／綜合報導

有些人買房時會非常謹慎，不斷確認細節及考量自身需求，但也有人第一眼滿意就出手。就有一名男網友好奇發問，是否有人沒到現場看過，「就買房的嗎？」對此，釣出不少人紛紛舉手喊，「我就是！」

原PO在Dcard以「有人沒去現場看房，就買房的嗎？」為題發文表示，如果排除預售屋不提，很好奇是否真的有人沒去看房，就直接決定要購入，「有人這麼瘋狂的嗎？」

貼文發出後，引來許多網友熱烈討論，紛紛表示遇過這種人，「遇過蠻多只看照片就下斡的」、「我遇過完全沒看過，聽房仲說會漲直接簽約的」、「有，碰過兩次都是本來要下斡旋，仲介通知有另一位買方還沒看過，但是已經匯斡旋金」。

也釣出不少直接出手的網友回應，「去年買一間收租套房，帶租約的沒辦法看屋況，就直接買了」、「我買的就是，要自住，但租客時間不方便配合看房，但價格合理我就直接買了，上個月簽約，目前還沒進去看過」、「我現在住的家，當初各項條件評估條件ok，價格很甜，符合我的理想但租客不給看屋，我買完半年後才知道裡面長怎樣」。

另外，也有人表示，會選擇直接出手，大多是有住過附近或對社區熟悉才會做此決定，「我只看了照片，不過因為這個社區很搶手，我也租同社區過兩年，覺得很好住就急忙搶了一間」、「小弟沒看就直接斡旋出高高，熟悉的地方看久了，基本上可以不用看」。