看懂就來不及了！　沙鹿預售屋交易成長翻倍

▲第1季沙鹿預售屋交易達563筆，與2023年同期的256筆相比，增長超過1倍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

第1季沙鹿預售屋交易達563筆，與2023年同期的256筆相比，增長超過1倍，年增率達120%，最新實價則揭露沙鹿區預售屋至4月底，總共成交729筆，等於1個月就成交182筆，換算成日成交就高達6間，也讓整體均價飆升至37.1萬元，其中23場在售案中有5案成交突破4字頭。

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位處台中核心蛋黃區外圍第一圈的沙鹿，在捷運藍線核定後，掀起一波房市買氣，交易量大幅增長，替沙鹿房價奠定4字頭基礎。目前沙鹿區約23場新案在線銷售，其中登上4字頭均價的有沙鹿高工對面新案「茂洋天玥」平均成交單價46.5萬元、龍寶「和臻邸」平均單價44.9萬元、富宇「云集」平均單價43.4萬元、「時代花園」平均單價40.3萬元、「禾沐」平均單價40.2萬元。

▲其中登上4字頭均價的有沙鹿高工對面新案「茂洋天玥」平均成交單價46.5萬元，登上最高價。（圖／記者陳筱惠攝）

捷運藍線總長超過24.8公里，西起自臺中港沿臺灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、臺中火車站，完工後可與綠線串聯成十字軸網，並促進台中城鄉均衡發展。

除此之外，近期中科園區擴建計畫，也將在今年底交地投資額達1兆元，預計帶入超過4500名就業機會，加上即將推動的台中國際機場門戶計畫，都讓沙鹿房市優先受惠。

▲中科園區擴建計畫，也將在今年底交地投資額達1兆元，預計帶入超過4500名就業機會。（圖／記者陳筱惠攝）



在地代銷張先生指出，以西台中來說，沙鹿區人口、商圈機能最為完整，尤其北勢商圈、家樂福商圈以及中山路商圈，更是海線5區的消費中心，加上緊鄰的核心蛋黃區西屯區，西屯區房價動輒6、7字頭，在比價效應下沙鹿也吸引外來人口西移。

住商不動產沙鹿向上加盟店黃崑鋒說：「沙鹿區房價從過去在地人認知的2字頭一路到目前有新案突破4字頭，透天總價大概北勢國小、北勢國中周邊10年內的，目前總價2500~3000萬元，3年前同樣產品僅約1600萬元，人口紅利面上，也讓中古屋屋齡10至15年左右的大樓、華廈總價帶拉到1200~1800萬元，成為主流。」

買盤的部分黃崑鋒說：「剛性需求仍佔大宗，且短期投資已經減少相當多。」但他也不諱言：「新青安推波助瀾，1200萬元～1500萬元總價，1年前多數民眾還嫌貴，也不少人『看不懂』，但『看懂就來不及了』」

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