「新竹市幸福宜居網2.0」6月連獲2獎項肯定　數位治理、應用系統優等

記者陳弘修／台北報導

新竹市政府在2023年12月正式啟動「新竹市幸福宜居網2.0」，以智慧城市目標出發，跨域整合新竹縣地政圖資，讓大新竹生活圈所有土地及建物的資訊都可一鍵掌握。經過半年時間，「新竹市幸福宜居網2.0」在今年6月連續傳出獲獎的佳績，包括中華空間資訊學會第一屆空間資訊永續應用獎《數位治理組》優等，以及中華民國地籍測量學會第十屆金界獎《應用系統》優等。

新竹市政府地政處表示，新竹市幸福宜居網是以電子地圖及地政資料為基礎，整合都市計畫使用分區、空照圖、google街景等五大圖層(149層圖資)、四大功能(37項選單)，透過智慧圖籍管理，即時提供最新的土地及建物相關資訊。根據統計，從110年4月至113年4月已有超過270萬次的查詢次數，近半年來更創下每月平均最高10萬次的查詢次數，較改版前增加23%的瀏覽人次，為不動產工作者的最佳工具。

在2.0版本特別優化界面與升級後，新竹市幸福宜居網以圖像式符號，方便非專業的一般使用者可以更直覺方式操作。此外，新版也提供了「全國首創」建置三維建物查詢，以立體展示實價登錄各樓層的價格分布，初期先就100年後完成的社區大樓建置2,000多筆三維建物資訊，之後將持續擴充補建100年以前的建物立體圖資。

另外，地政處也表示，為提供多元使用便利性，民眾也可透過不同的行動裝置（如手機、平板、筆電、桌上型電腦等）進入新竹市幸福宜居網 ( https://eghouse.hccg.gov.tw/ )，以綜合定位功能確認目前所在地的地段、地號或建物門牌，不用像過去必須前往地政事務申請指界，不但可節省金錢，還可縮短辦理相關申請的時間。

對於「新竹市幸福宜居網2.0」連獲兩個獎項的肯定，新竹市長高虹安表示，市府為構築竹市安居科技城的願景，藉由資通訊科技解決竹市欲解決痛點，提升公部門政策效益及影響力。她也相當感謝竹縣於整合溝通平台成立之後，在地籍圖資上能有更進一步的合作，市府將持續將竹市幸福宜居網跟新竹縣智慧圖資雲做更好的整合，相信這樣的方式對於大新竹生活圈的民眾使用上會更加的便利，透過智慧治理、數位工具，讓市民可以一站式查詢所需資訊，省時更省力。