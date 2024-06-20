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深圳學區房暴跌！業內人士：可能還沒到底部

▲深圳市,寶安區。（圖／CFP）

▲深圳學區房價格大跌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸房市跌跌不休，最新數據顯示，大陸5月新建住宅價格連續第11個月下跌。其中，深圳部分學區房跌幅則更加明顯，曾經的網紅社區「八卦嶺宿舍」，因為有「學區、都更」加持，在2021年初成交均價普遍超過14萬元（人民幣，下同）/平方公尺。但目前，八卦嶺宿舍最近一次的成交價僅約4萬元/平方公尺，較2021年初的跌幅近10萬元/平方公尺。

據《每日經濟新聞》報導，合富研究院報告指出，5月廣州全市中古屋網簽量（網簽指的是交易雙方簽訂合同後，到房地產相關部門進行備案，並公布在網上）進一步回落至7838套，成交規模處於近1年多來低點。隨著教育需求高峰的逐步褪去，越秀區中古屋網簽量連續兩個月出現回落，處於近1年來的較低位。

一家仲介機構人士表示，廣州中古屋大盤都在走低，學區房也不例外，但有核心學區優勢的還是相對穩一點。

一位學區房屋主也表示，這兩年價格確實回調了一些，電梯房相對樓梯房會好一點。這邊還是為學位的剛需家庭比較多，急於換房的不多。

深圳的學區房則從2021年底就開始降溫，尤其是在推行大學區、調整城市更新政策後，老破小學區房更是出現大幅度回落。

福田和羅湖是深圳老牌名校聚集地，福田還是2023年深圳學區房成交量最多的區域。但樂有家研究中心數據顯示，截至2023年底，深圳各區重點學區建案價格對比最高點時期的2021年，跌幅都在20%以上，整體回到了2019年-2020年水平。

深圳淘房前線創始人謝林鋒表示，學區房回落的主要原因是市場下行。這一輪調控中，漲幅越大的回落越大，八卦嶺宿舍就是典型例子。高峰期因為校區的利好，面積小、總價低，大家都為學區衝進去，水漲船高，一度成交均價突破14萬元/平方公尺。如今面對市場下行，加之深圳學區房概念弱化、集團化辦學普及、本身的老破小屬性等等重疊利空衝擊，市場紛紛「以價換量」。

深圳一家仲介機構人士表示，學區房整體回落也是大趨勢，但八卦嶺宿舍跌得最多，和它本身居住屬性較差強相關。深圳房價還需要一段時間企穩，很難說老破小學區房已經到了底部。

關鍵字：深圳學區房

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