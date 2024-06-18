三多商圈社宅3房租金最低5390元　錯過再等1年

▲高雄社宅「梧州好室」位於三多商圈，最快10月1日可入住。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄首棟由國家住都中心興辦的「梧州好室」社會住宅，位於三多商圈，最快10月1日可入住，提供2~4房格局，共98戶，最低月租金含管理費5390元起，8月13日公告抽籤結果，錯過這棟下次要等1年。信義房屋專家表示，申請應相當踴躍，能租到都算是天選之人。

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該社宅位於高雄前鎮區梧州街、梧州街30巷與桂林街口，屬於三多商圈，為整修型社宅，原為實踐大學高雄校區的學生宿舍，捐贈給國有財產署並經評估後轉作社會住宅，2023年開始重新整修。

▲室內配置冷氣、瓦斯爐與熱水器等家電設備，家具則需自行準備。（圖／記者張雅雲攝）

出租戶數共98戶，提供2~4房格局，基地面積為593坪，分為A、B、C棟，其中A、C棟為地上5樓傳統無電梯公寓，B棟則為14樓大樓，即日起採線上申請承租，8月13日公告抽籤結果，最快10月1日可正式入住。

2房均位於電梯大樓，坪數為21.7~23.2坪，3、4房位於公寓，面積從22~26.4坪不等。租金方面，一般戶的租金約為市價8折，弱勢戶則依條件適用市價4折至7折，加上管理費後月租金最低5390元起。室內配置冷氣、瓦斯爐與熱水器等家電設備，家具則需自行準備。

▲「梧州好室」2~4房租金。（ETtoday製表）

繼高雄市自建的首座新建社會住宅「凱旋青樹」後，住都中心表示，該社宅為住都中心高雄首個完工可供入住建案，之後就要等到「崇實安居」明年3月完工，位於左營區介壽路，總戶數859戶，最快2025年下半年才可入住。

信義房屋光華一心店專員劉邦宏表示，梧州街鄰近民權路林蔭大道，附近就是三多商圈、高雄市政府、文化中心、光華夜市等，加上學區非常完整，各項機能發達，區域房市租賃、買氣一向都非常旺盛。

▲梧州街鄰近民權路林蔭大道，附近就是三多商圈。（圖／記者張雅雲攝）

周邊屋齡約10年大樓，2房租金行情大約1.7~2萬元，3房約2.5~3萬元，4房附近不少是大坪數豪宅規劃，依裝潢不同也要3萬元起跳。以「梧州好室」租金行情來看，預計申請人數將相當踴躍，中籤率也不高。

國家住都中心表示，申請資格開放給設籍於高雄市，或未設籍高雄市但於台南市、高雄市、屏東縣之南高屏生活圈就學、就業民眾，家庭全年總收入不超過新台幣117萬元，平均月所得不超過新台幣5萬467元。

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