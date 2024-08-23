不是除濕機！家中最易致火災的電器是「它」　出現3狀況千萬別用

▲根據數據指出，「電風扇」是家中最容易故障起火的家電產品，也是最可怕的火警殺手。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

傳統觀念中，除濕機因為耗電量高、使用時間長，常被列為居家危險家電之一。但其實有數據指出，「電風扇」才是家中最容易故障起火的家電產品，也是最可怕的火警殺手。

家電達人、電商企業家486先生在『486的大丈夫週記』發表文章指出，根據內政部消防署公布的112年全國火災統計資料顯示，起火原因「電氣因素」連續三年蟬聯第一，可見用電安全是大家在維護居家安全中，最應提高警覺、提早預防的重點。

另外，2016年有關單位亦曾對電器類火災做過分析，電風扇為起火案件最多的第一名，第二、第三分別為冷氣機和除濕機。究其原因，一來因為電風扇單價低，品質參差不齊，二來使用上有季節性，收納時造成灰塵堆積、機身損壞、線路拉扯等問題。

486先生指出，若家中電風扇有出現以下狀況，請立刻停止使用，就算還會運轉、還有風也不要再吹：一、運轉不順；二、有異音、異味；三、過熱。

當電風扇出現運轉不順，可能就是電風扇裡的馬達故障；當電能無法順利轉換成機械能，反而轉換成熱能，就會造成馬達過熱，嚴重恐起火燃燒。

此外，民眾若重新拿出久未使用的電風扇時，可以先查看扇葉轉動，若有速度忽快忽慢、出現嗡嗡聲、突然停止（非緩慢停止）的異常狀況，代表軸承乾澀缺油，建議直接汰舊換新。

486先生提醒，一台風扇價格不貴，別為了省點小錢，擺了一顆居家安全的未爆彈在家裡。要買風扇的朋友，切記要買有安全商品標章、馬達有加裝溫度保險絲的，安全才有保障。

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