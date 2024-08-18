看完「安坑」電梯大樓他衝了！曝工作地點全場傻：怎上班

▲原PO下訂安坑物件。（圖／記者謝婷婷攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少上班族買房，會挑在蛋白區甚至蛋殼區。一名內湖上班族表示，看了新店安坑的電梯大樓，覺得總價跟坪數都符合預期便下訂，但冷靜思考過後，不禁求問「我這樣會不會太衝動？」引來大票網友驚呼，「我以為A7通勤內湖很遠了，你這個更扯」、「不行吧，這樣怎麼上班？」「安坑騎車到內湖，兄弟你很勇。」

內湖上班族在PTT的home-sale板上詢問，「新店安坑這樣該衝嗎？」衝動下訂一間新店安坑的電梯大樓，地點在K7站附近，一坪56萬，總價跟坪數都符合他的預算。但冷靜思考過後，有3點令他猶豫了，首先就是工作在內湖，短期內也沒有換工作的打算，通勤問題可能很麻煩。再來是原PO沒有在安坑生活過，不知道會不會不適應。最後則是一坪56萬的價格，「感覺之後會後悔」。

看到貼文後，不少人紛紛一愣，「這樣非得開車，但內科上下班塞到你哭」、「安坑會不會漲我不知道，但這種通勤方法太奇怪」、「騎車通勤累，開車通勤塞～真勇。我通勤1hr受不了」、「汐止或甚至基隆都比較合理」、「身為新店人也在內湖上班…我是不會想住在安坑，因為我靠大眾運輸，住安坑真的會搞死人。」

有網友則是分析，「基本上K7不用怕無法脫手，因為到東區或南勢角捷運站都非常快，雖然沒有很繁華，但該有的機能都有，而且公園綠地多」、「地區和房子價錢沒問題，是可惜和你工作地點不合」、「如果是開車騎車，K7比A7快（實際通勤過經驗），安坑騎車到內湖怕基隆路那段，基隆路跟民權東路比…一樣痛苦死。」