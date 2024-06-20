台北市危老重建案　申請「耐震設計容積獎勵」達9成

▲前信義區公所。（圖／台北市建築管理工程處）



記者董美琪／綜合報導

台北市建管處表示，統計北市危老建物加速重建成效，目前已核准938件，而受理危老重建計畫案中，改建後約近9成申請耐震設計容積獎勵，希望透過耐震設計作為獎勵提高重建誘因，來提升市民的居住安全，更落實加速危險老舊建物汰舊換新，提升居住安全的政策目標。

▲台北市鳥瞰。（示意圖／記者董美琪攝）



北市建築管理工程處建照科19日指出，北市推動危險及老舊建築物加速重建成果統計至113年5月底，已受理申請重建計畫1134件，核准938件。依據都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法一共有9個獎勵項目，其中有4項須要優先取得：「原建築容積高於基準容積者獎勵10%或採原建築容積」、「危險老屋6%~10%」、「退縮建築8%~10%」及「耐震設計2~10%」。

▲前信義區公所重建後為地上27層、地下3層建築物。（圖／台北市建築管理工程處）



建管處指出，經統計核准案件，有9成比例取得耐震設計獎勵、5成比例取得退縮獎勵，可見耐震設計的安全性是最受重視的項目，也符合危老條例推動居住安全之意旨。

除了上述獎勵，建管處表示，如果申請基地條件允許情況下，還有機會申請「綠建築2~10%」、「智慧建築2~10%」、「無障礙環境6%~2%」、「公共設施用地5%」等獎勵，與「重建計畫時程獎勵」及「重建計畫規模獎勵」最多10%的獎勵。並爭取補助費用為「危險老舊建築評估與審查補助(上限40萬元(評估費用)+20萬元(審查費用))」、「危老重建計畫補助(5萬5千元)」。

▲危險及老舊建築物建築容積獎勵。（圖／台北市建築管理工程處）



建管處表示，危老政策自106年推動以來，台北市受理的危老重建計畫案中，改建後約近9成申請耐震設計容積獎勵，除重建後的耐震設計外，重建前的耐震評估也直接反映北市的老舊建築物安全問題。

建管處指出，透過耐震設計作為獎勵提高重建誘因，來提升市民的居住安全，更落實加速危險老舊建物汰舊換新，提升居住安全的政策目標，讓台北市成為「住宅重建、市民安心」的宜居城市。