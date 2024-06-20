台糖首次土地招標採「合建分屋留根」　4家通過資格標

▲台糖公司舉辦永康區土地合建招標案，位於鹽行國中重劃區，20日投標截止，該區地價已出現6字頭新天價。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南房價飆漲，地價也跟著創新高，台糖公司舉辦永康區土地合建招標案，該地位於鹽行國中重劃區，底價為1.9億元，這也是台糖首次以「合建分屋留根」的方式進行開發，相當受外界矚目。20日投標截止，據了解共有4家投標人進入台糖資格審查。

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該開發案位於永康區平道十路、平道八路口，屬於鹽行國中重劃區，面積2364坪，底價1.9億元，換算地價單坪約8萬元。

有別以往土地合建方式，這是台糖首次以「合建分屋留根」的方式進行開發。台糖表示，該開發案預計合建2棟建築物，台糖可分回1棟，該棟不得與鄰棟相連，未來有可能配合政府政策，朝出租住宅、店鋪大樓規劃，其中住宅量須至少202戶以上，包括套房及1~3房型，另1棟由得標人自行規劃設計、開發及利用。

而該案採資格標開標，20日投標截止。據了解，共有4家投標人通過資格審查，包括泰嘉攜手福裕、藏美、春福等大型開發商，後續台糖預計27日進行規格審查，28日才會進行價格標開標，選出最優投資人。

▲永康區域發展成熟，開標前就吸引眾多建商注意。（圖／記者張雅雲攝）

台南市代銷公會理事長佘光宗指出，鹽行國中重劃區離永康交流道、台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心及奇美醫院、安南醫院等都不遠，加上鄰近北外環道路，能迅速連接南科，區域發展成熟，開標前就吸引眾多建商注意，相當受外界矚目。

佘光宗表示，鹽行預售大樓成交價已經站上4字頭，19日台南市地政局土地標售，地價最高達64萬元的新天價，預估未來新推案房價也要站上5字頭中段。

佘光宗說：「雖然台糖土地價格底價遠低於市價，但考慮得標人還要興建2棟建築物，現階段建築成本高，地上15樓單坪造價也要18~20萬元，建商只能分回1棟銷售，也有建商此次先觀望，不急著出手。」

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